Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов предложил ограничить скорость движения электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч. Фото: Пресс-служба ОНФ.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов предложил ограничить скорость движения электросамокатов до 15 км/ч в черте города, где нет специальных велодорожек. Выступая на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт», организованном на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ), спасатель предложил создать систему поощрения и наказания пользователей самокатов.

По его мнению, необходимо обратить особое внимание на проблему ответственного управления электрическим микротранспортом. Для этого нужно разработать систему бонусов, которая оценивала бы рейтинг пользователей электросамокатов и позволяла отключать от системы агрессивных водителей.

- Будущее наступило, и мы сейчас в начале волны бурного роста средств индивидуальной мобильности. Необходимо создавать инфраструктуру, в том числе круглогодичную, а не душить новое запретами, - уверен координатор отряда «ЛизаАлерт».

Для того, чтобы реализовать такую бонусную систему, нужно подключить к ее разработке компании по прокату электросамокатов.

- Компаниям-прокатчикам необходимо жестко следить за нарушениями правил. Там, где необходимо, ограничить скорость до 15 км/ч. Также недопустимо управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, за это нужно отправлять в черный список, - отметил Леонов.

О том, что водители электросамокатов развивают на улицах слишком высокую скорость, не раз писали СМИ и высказывались в соцсетях жители российских городов. Координатор «ЛизаАлерт» уверен, что навести порядок в этой зоне городского движения можно, только объединив усилия государства, предпринимателей и самих горожан. В первую очередь необходимо разделить потоки движения пешеходов и людей на самокатах. Также нужно ввести единые и понятные правила вождения для арендованных и частных электросамокатов.

Круглый стол «Индивидуальный микротранспорт» прошел 8 июня по инициативе Общероссийского народного фронта. Специалисты в сфере транспорта, безопасности дорожного движения и городской среды обсудили, как можно решить проблему опасного вождения электросамокатов на улицах Москвы. Современный микротранспорт — всевозможные скутеры, моноколеса, электрические байки — стали активно использоваться в мегаполисах несколько лет назад. Однако именно этим летом наша страна, и в первую очередь столица переживает настоящий бум электросамокатов. Их использование никак не регулируется законом, и в этом состоит главная проблема. По мнению экспертов — участников круглого стола, решить ее поможет введение ограничения скорости в черте города. Кроме того, столичным властям необходимо создать единую базу данных нарушителей скоростного режима, наложить запрет на на групповое передвижение на одном самокате. Но главное — нужно развивать культуру передвижения по городу на электрическом микротранспорте.