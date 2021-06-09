Доктор Александр Румянцев рассказал москвичам о пользе постоянных пеших прогулок

Основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев провел для жителей Коньково мастер-класс по скандинавской ходьбе. Фото: Анна ГРИБКОВА.

Президент Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев провел для жителей московского района Коньково мастер-класс по скандинавской ходьбе. Этим занятием известный онколог, академик РАН дал старт акции «1000 шагов здоровья», в которой могут принять участие все жители Юго-западного административного округа столицы.

Под руководством доктора Румянцева собравшиеся на улице Введенского в районе набережной Большого Коньковского пруда горожане выполнили комплекс упражнений для мышечного тонуса. Во время разминки врач рассказал о пользе скандинавской ходьбы: этот вид спорта очень полезен для старшего поколения. Шагая с палками, человек задействует не только мышцы ног, но и спины, живота, а также плечевой пояс.

- Любой путь, даже самый длинный, начинается с первого шага. Главное - его сделать. Мы с вами пройдем не одну тысячу шагов и справимся с любыми трудностями, - пообещал доктор Румянцев. - В своей врачебной практике в Центре имени Димы Рогачева я придерживаюсь того же принципа: продолжать движение, несмотря ни на что. И тогда все трудности останутся позади. Именно это упорство позволило достичь таких высоких показателей: выздоравливает 91,3% пациентов.

Академик РАН поделился главным секретом долголетия: это подвижный образ жизни. Ежедневная мышечная активность добавляет человеку несколько лет и даже десятилетий.

- Когда у меня спрашивают, чем лечится старость, я отвечаю: единственное лекарство — это движение, - отметил Александр Румянцев.

Доктор советует пожилым людям заниматься спортом в группах. Совместные физические занятия и даже просто пешие прогулки в обществе – это дополнительная социализация, которая необходима пенсионерам. Александр Румянцев пообещал, что тренировки в рамках акции «1000 шагов здоровья» станут регулярными. Планируется, что такие акции пройдут еще в нескольких округах Москвы. Основатель центра имени Дмитрия Рогачева надеется, что они помогут людям старшего поколения сохранить бодрость и обрести долголетие.