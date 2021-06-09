Тимофей Баженов: по данным Сбербанка, борьба с мошенничеством требует срочного законодательного решения

Тимофей Баженов

По данным, озвученным руководством Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей, а средний чек мошеннической операции составляет порядка 8 тысяч рублей. А по опубликованной в мае информации Центробанка РФ число атак на клиентов всех банков в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. Основная масса, более 80%, атак проводится с помощью телефонных звонков клиентам банков.

«Данные, озвученные крупнейшим банком, страны должны стать отправной точкой для решения общенародной проблемы телефонного и кибермошенничества. Фактически мошенники ведут с россиянами необъявленную войну, жертвами которой становится прежде всего наше старшее поколение. Преступники не гнушаются грабить даже ветеранов Победы. Необходимо срочное вмешательство государства на законодательном уровне. Мошенники должны сесть в тюрьму на 5 лет, а если преступление совершено в отношении пенсионеров, то нужно признать такое преступление особо тяжким», заявил Тимофей Баженов.

Как отметил тележурналист, если сейчас уже официально известно, что один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, то необходимы административные меры, ускоряющие поступление информации о таких спам-центрах в правоохранительные органы от банков и мобильных операторов. Срок реагирования не позднее одних суток.

Напомним, что 7 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о телефонных мошенниках. По мнению половины россиян (52%), бороться с телефонными мошенниками должно государство, а каждый десятый россиянин признался, что пострадал от действий мошенников.