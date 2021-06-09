Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 15:10

Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы призвал владельцев ресторанов придерживаться санитарных норм
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных рестораторов соблюдать меры санитарной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных рестораторов соблюдать меры санитарной безопасности.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Собянин призвал столичных рестораторов и владельцев торговых предприятий не забывать о соблюдении санитарных норм в своих заведениях. О том, что пандемия коронавируса по-прежнему угрожает жизни и здоровью москвичей, мэр напомнил во время церемонии вручения благодарностей лучшим сотрудникам предприятий ресторанной отрасли Москвы.

- К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом, - отметил Сергей Собянин. - Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня около 10 тысяч задействовано. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом.

Мэр Москвы сообщил, что столичные власти не собираются вводить режим самоизоляции. Тем не менее, строгое соблюдение противоэпидемиологических норм по-прежнему необходимо.

- Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города, - подчеркнул столичный градоначальник.

Сергей Собянин также попросил москвичей сделать прививки от коронавируса, чтобы защитить от инфекции себя и своих близких.

- Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида, - сообщил мэр города.

В Москве за минувшие сутки диагностировали 4124 новых случая коронавирусной инфекции, были госпитализированы 1539 пациента с COVID-19. Столичные власти 9 июня предупредили об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах. Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков сообщил о том, что проверки по соблюдению перчаточного и масочного режима пройдут в наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах, в других людных местах.

Руководитель Главконтроля также объявил, что работники ведомства усилят проверки антикоронавирусных требований в организациях Москвы. В столице пройдут рейды с участием уполномоченных сотрудников мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Кроме того, соблюдение требований по борьбе с COVID-19 оценят на летних верандах кафе и ресторанов. Евгений Данчиков напомнил, что за нарушение противоэпидемиологических и санитарных норм предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19. Мэр Москвы подчеркнул: сделать прививку от коронавируса – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих. Сергей Собянин рассказал, что пункты вакцинации открываются не только в медицинских учреждениях, но и в общественных местах. Привиться можно, например, в торговых центрах или в павильонах "Здоровая Москва", работающих в парках и в скверах столицы. Однако, несмотря несмотря на все усилия врачей и столичных властей, в московские стационары продолжают поступать пациенты с коронавирусом.