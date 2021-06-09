Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных рестораторов соблюдать меры санитарной безопасности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Собянин призвал столичных рестораторов и владельцев торговых предприятий не забывать о соблюдении санитарных норм в своих заведениях. О том, что пандемия коронавируса по-прежнему угрожает жизни и здоровью москвичей, мэр напомнил во время церемонии вручения благодарностей лучшим сотрудникам предприятий ресторанной отрасли Москвы.

- К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом, - отметил Сергей Собянин. - Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня около 10 тысяч задействовано. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом.

Мэр Москвы сообщил, что столичные власти не собираются вводить режим самоизоляции. Тем не менее, строгое соблюдение противоэпидемиологических норм по-прежнему необходимо.

- Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города, - подчеркнул столичный градоначальник.

Сергей Собянин также попросил москвичей сделать прививки от коронавируса, чтобы защитить от инфекции себя и своих близких.

- Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида, - сообщил мэр города.

В Москве за минувшие сутки диагностировали 4124 новых случая коронавирусной инфекции, были госпитализированы 1539 пациента с COVID-19. Столичные власти 9 июня предупредили об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах. Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков сообщил о том, что проверки по соблюдению перчаточного и масочного режима пройдут в наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах, в других людных местах.

Руководитель Главконтроля также объявил, что работники ведомства усилят проверки антикоронавирусных требований в организациях Москвы. В столице пройдут рейды с участием уполномоченных сотрудников мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Кроме того, соблюдение требований по борьбе с COVID-19 оценят на летних верандах кафе и ресторанов. Евгений Данчиков напомнил, что за нарушение противоэпидемиологических и санитарных норм предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19. Мэр Москвы подчеркнул: сделать прививку от коронавируса – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих. Сергей Собянин рассказал, что пункты вакцинации открываются не только в медицинских учреждениях, но и в общественных местах. Привиться можно, например, в торговых центрах или в павильонах "Здоровая Москва", работающих в парках и в скверах столицы. Однако, несмотря несмотря на все усилия врачей и столичных властей, в московские стационары продолжают поступать пациенты с коронавирусом.