Доктор Елена Кац: Диагностические комплексы в центрах госуслуг - это действительно инновационное решение

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац прошла обследование в медпункте в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в районе Новогиреево. Фото: Дарья СОРОКИНА.

У москвичей есть возможность пройти диагностику в медпунктах, расположенных в центрах «Мои документы». Работу одного из таких диагностических комплексов проверила муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац. Она прошла обследование в медпункте в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в районе Новогиреево. Работой своих коллег и оснащенностью медпункта доктор Кац осталась довольна: по ее мнению, такие диагностические комплексы позволяют провести быстрое и качественное обследование организма.

- Это действительно инновационное решение, - рассказала Елена Кац. – Процесс обследования на диагностическом комплексе занимает всего пять минут, но за это время аппаратура оценивает физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализирует состав выдыхаемого воздуха, измеряет артериальное давление.

По результатам обследования врачи дают пациенту рекомендации, на что ему стоит обратить внимание в первую очередь.

- Диагностика позволяет человеку скорректировать свой образ жизни: например, отказаться от курения, повысить физическую активность, пересмотреть рацион питания, - отметила доктор Кац. - Это очень важно для профилактики заболеваний, и я рекомендую всем посетителям учреждений, где есть диагностические комплексы, потратить пять минут на обследование.

Сейчас современные диагностические комплексы в офисах «Мои Документы» работают в 58 центрах госуслуг Москвы. Медпункты работают ежедневно и без перерывов.

Ранее Елена Кац проверила свое здоровье в павильоне «Здоровая Москва». Главный врач детской городской поликлиники № 7 прошла обследованиев парке на Зеленом проспекте столичного района Новогиреево и высоко оценила работу своих коллег.

- Как врач, я могу заверить москвичей, что в павильоне «Здоровая Москва» можно пройти полноценную, качественную проверку здоровья, - отметила Елена Кац. – Набор обследований зависит от пола и возраста человека, и он больше, чем в федеральной программе диспансеризации.

Она отметила, что в павильонах «Здоровая Москва» также можно сделать прививку от коронавируса. В рамках проекта «Здоровая Москва» в парках и скверах города сегодня работают более 40 павильонов. Диспансеризацию в них со дня старта проекта прошли более 7 тысяч москвичей. Горожане могут пройти до десяти исследований, выявляющих наиболее опасные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарный диабет и онкологические новообразования. Всего за час врачи сделают общий анализ крови, проверят на сахар и холестерин, померяют давление, проведут электрокардиографию и определят индекс массы тела.

Кроме того, Елена Кац выдвинула несколько инициатив в сфере столичного здравоохранения. Главврач детской поликлиники предлагает укомплектовать все филиалы поликлиник штатом профильных специалистов.