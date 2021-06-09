Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Леонов не согласен с решением властей Санкт-Петербурга запретить работу сервисов аренды электросамокатов. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

По мнению координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова, власти Санкт-Петербурга поторопились, одномоментно запретив в городе работу сервисов аренды электросамокатов. Спасатель категорически не согласен с этим решением. По его мнению, это совершенно неконструктивный шаг.

- Сегодня руководители Санкт-Петербурга пошли по привычному пути кнута без пряника. Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение, - считает Олег Леонов. - Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер. Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя, и всё. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень.

Остановить весь бизнес по прокату самокатов власти Санкт-Петербурга решили после серии аварий, случившихся несколько дней назад на улицах северной столицы. В дорожных происшествиях пострадали дети, и чиновники сочли нужным полностью запретить этот сервис. В итоге сегодня утром, 9 июня, сотни жителей города с удивлением обнаружили, что привычных электросамокатов нет ни на стоянках, ни в мобильных приложениях.

По мнению Олега Леонова, решение властей Санкт-Петербурга в корне противоречит экспертному мнению, прозвучавшему на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт». Дискуссия состоялась 8 июня по инициативе Общественного народного фронта. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» выступил на нем в качестве эксперта. По итогам круглого стола участвовавшие в нем представители Минтранса, ГИБДД, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и общественных организаций пришли к общему мнению, что самокаты – не развлечение, а повседневный транспорт для многих жителей современных городов. Контроль за безопасностью водителей электрического микротранспорта и окружающих пешеходов можно возложить на компании-операторов, предоставляющих услуги по аренде самокатов. Государство же должно взять на себя функции по созданию необходимой дорожной инфраструктуры и разделить потоки пешеходов и микротранспорта на улицах городов.

На круглом столе «Индивидуальный микротранспорт» Олег Леонов предложил ограничить скорость движения электросамокатов до 15 км/ч в черте города, где нет специальных велодорожек. Спасатель также выдвинул идею создания системы поощрения и наказания пользователей самокатов. По его мнению, необходимо обратить особое внимание на проблему ответственного управления электрическим микротранспортом. Для этого нужно разработать систему бонусов, которая оценивала бы рейтинг пользователей электросамокатов и позволяла отключать от системы агрессивных водителей.