Академик РАН Гинцбург и ректор РХТУ Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин

Академик РАН, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложения Александра Мажуги, направленные на популяризацию науки и поддержку молодых ученых. Фото: Полина КОНИК.

Возможность создания единой всемирной вакцины от COVID-19 обсудили ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга и академик РАН, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперты уверены, что разработка вакцины — большой научный прорыв, однако специалистам необходимо двигаться дальше. Александр Гинцбург поддержал предложения Александра Мажуги, направленные на популяризацию науки и поддержку молодых ученых.

- Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Но, чтобы быть готовым к новым вызовам - необходимо наращивать научный потенциал, необходимы молодые, энергичные профессионалы, - отметил Александр Гинцбург. - Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты. Один из ярких примеров – Александр Мажуга. Молодой ученый мирового уровня, преподаватель, исследователь, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, возглавивший вуз в 38 лет.

Глава Центра имени Гамалеи рассказал о вкладе, который Александр Мажуга и его коллеги внесли в разработку вакцины против COVID-19.

- Лаборатория Мажуги принимала участие в разработке вакцины. Подчеркну, что Александр Мажуга – настоящий профессионал, его сильная сторона в междисциплинарном мышлении - на стыке химии, биологии, медицины, технологии, - подчеркнул Александр Гинцбург. - Уверен, что за такими профессионалами – будущее нашей науки.

Академик РАН убежден, что кроме сугубо научной работы ученым важно уметь налаживать диалог между наукой, обществом и государством.

- Как ученый, преподаватель и ректор Александр Мажуга прекрасно понимает, что нужно студентам и молодым ученым, как нужно выстраивать работу научных кластеров и исследовательских центров, чтобы нарастить тот потенциал, на который будет опираться отечественная наука, а значит и вся наша страна в будущем, - уверен Александр Гинцбург.

Именно сотрудники Центра им. Н.Ф. Гамалеи под руководством Александра Гинцбурга разработали вакцину «Спутник V». Она стала первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. В России препарат зарегистрировали в августе 2020 года. К сегодняшнему дню он одобрен уже в 65 странах мира и рекомендован к применению.

Помимо «Спутника V» Центр им. Н.Ф. Гамалеи разработал однофазную вакцину «Спутник Лайт». Она была зарегистрирована в начале мая. Кроме того, в конце этого года — начале следующего начнутся клинические исследования интерназальной вакцины от коронавируса (ее можно будет принимать через нос, а не путем внутримышечной инъекции). По словам Александра Гинцбурга, сам препарат может быть зарегистрирован в 2022 году.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. Занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Автор более 250 научных статей.