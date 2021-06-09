Инициативу Романа Романенко о строительстве медцентра поддержали врачи Чертанова

Накануне Дня медицинского работника депутат Госдумы Роман Романенко встретился с коллективом городской поликлиники № 2. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Идею летчика-космонавта, героя России Романа Романенко построить в Чертанове новый некоммерческий многопрофильный медицинский центр поддержали местные врачи. Накануне Дня медицинского работника депутат Госдумы встретился с коллективом городской поликлиники № 2, расположенной в районе Чертаново Центральное. В начале встречи состоялась церемония награждения лучших сотрудников медучреждения за вклад в развитие российской системы здравоохранения.

Роман Романенко поздравил награжденных и напомнил о важной миссии врачей и медицинских сестер в период пандемии коронавируса.

- Медицинские работники – это особенные люди. Насколько они могут быть ответственны, профессиональны и отзывчивы показал сложный период пандемии. На ваши плечи легла колоссальная нагрузка – и вы с честью справились со всеми вызовами, - сказал Романенко, обращаясь к сотрудникам медучреждения.

Беседуя с депутатом Госдумы, главный врач поликлиники Наталья Шиндряева рассказала ему о видах врачебной помощи, которую медучреждение оказывает пациентам.

- В процессе нашей работы мы выявили высокую потребность среди жителей района в услугах восстановительной медицины: физиотерапии, электролечении, лазеротерапии, водолечении и других видах, - отметила Наталья Шиндряева. - Однако обеспечить оказание помощи по этим направлениям в рамках поликлинического звена не представляется возможным. Для этого требуется установка соответствующего оборудования, залы для занятий лечебной физкультурой, вмещающие в себя достаточное количество посетителей, специализированный медперсонал.

Роман Романенко, в свою очередь, сообщил о проекте строительства в Чертанове нового многопрофильного медицинского центра. Такое некоммерческое учреждение решило бы проблему нехватки реабилитационной помощи и восстановительных процедур среди пациентов в районе Чертаново.

- Мои волонтёры сейчас ведут опрос местных жителей. На сегодня инициативу строительства подержало уже более 5 тысяч человек, - рассказал парламентарий. - Параллельно идут переговоры с представителями городских властей о возможности выделения земельного участка под многопрофильный центр и включения его в Адресную инвестиционную программу Москвы.

Сотрудники поликлиники поддержали инициативу депутата: по их мнению, строительство некоммерческого многопрофильного медицинского центра станет важным этапом развития всей системы здравоохранения в Южном административном округе столицы.

Ранее Романенко взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове. Депутат Госдумы встретился с жителями улицы Знаменские Садки. Обеспокоенные родители рассказали, что во втором микрорайоне Северного Бутово нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. Детям не хватает кружков и секций в шаговой доступности. Под центр можно было бы использовать здание, в котором раньше располагалась прачечная. Волонтеры Романенко уже занялись сбором подписей в поддержку этой инициативы.