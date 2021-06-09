Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев провел окружной турнир по мини-футболу

Турнир для юных футболистов прошел по инициативе члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Турнир по мини-футболу на кубок Евгения Нифантьева среди детских команд Южного округа Москвы прошел 9 июня на стадионе 904-й школы столицы. В спортивном состязании сошлись восемь команд из школ ЮАО. Турнир прошел по инициативе члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева. Поддержать юных игроков пришел мастер спорта СССР по футболу Юрий Климов. После окончания своей игровой карьеры футболист работал детским тренером в московских клубах МИФИ и МКМ и хорошо знает, как важна для начинающих спортсменов поддержка болельщиков.

- Так приятно смотреть на ребят, которые успешно совмещают учебу с физической активностью. Они подают классный пример своим сверстникам, которые сегодня все чаще заменяют спорт на соцсети, - отметил Евгений Нифантьев. - Это ведь куда проще – уставиться в экран и смотреть ролики, листать картинки, ставить лайки. Только это дает временную радость и совсем не приближает к личным победам.

Член Общественной палаты России отметил важность развития доступных и бесплатных кружков и секций, чтобы каждый ребенок мог заниматься любимым видом спорта в шаговой доступности. Евгений Нифантьев выступил с инициативой построить в Москве сто новых бассейнов в течение пяти лет. Таким образом в каждом административном округе столицы появится сразу несколько бассейнов, и у жителей города, в том числе у детей, появится возможность бесплатно заниматься плаванием.

Кроме того, он постоянно напоминает родителям подростков о том, как важно отвлекать детей от гаджетов и вытаскивать их из соцсетей в реальный мир. Так, на днях Евгений Нифантьев провел необычную акцию «У-Дартс по соцсетям» для подростков Южного округа столицы. Основатель сети социальных аптек «Столички» предложил ребятам отвлечься от Интернета и поиграть в дартс. Мишенями на доске стали значки с изображениями логотипов популярных социальных сетей. Самые меткие игроки получили реальные призы – билеты в театр. Кроме того, победители акции пообещали, что целые сутки не будут посещать свои страницы в социальных сетях. Ребята дали слово, что проведут этот день, гуляя с друзьями, занимаясь спортом или творчеством.

Евгений Нифантьев отмечает, что современные дети почти с пеленок держат в руках гаджеты. Сначала они смотрят мультики и играют в игры, потом - ищут ролики на YouTube, а повзрослев, начинают общаться в социальных сетях и учиться на образовательных платформах. Но у прогресса есть и обратная сторона: современные подростки мало двигаются и гуляют, и все меньше общаются со своими сверстниками в реальном мире. Член Общественной палаты РФ уверен: чтобы отвлечь детей от социальных сетей, нужно создать хорошую инфраструктуру для детского и семейного досуга. У детей должен быть свободный доступ к занятиям в спортивных кружках и творческих секциях вне зависимости от бюджета семьи. Кроме того, необходимо привлекать подростков к участию в различных развлекательных и развивающих мероприятиях.