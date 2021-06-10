Петр Толстой: Экс-главу лефортовского «Жилищника» исключат из «Единой России» за халатность

Петр Толстой заявил, что недобросовестным чиновникам не место в «Единой России». Фото: Александр ЧИКИН.

Бывший руководитель московского ГБУ «Жилищник района Лефортово» Елена Бахтарева будет исключена из партии «Единая Россия» за халатность. Об этом 10 июня сообщил секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой.

Вице-спикер Государственной думы рассказал в своем Telegram-канале, что после многочисленных жалоб жителей Лефортово на непрофессиональную работу Бахтаревой по его инициативе началась проверка деятельности чиновницы. Горожане жаловались на отвратительное качество обслуживания «Жилищника», которое зачастую заканчивалось самоуправством начальства ГБУ. Жильцам, выражавшим свое недовольство особенно активно, даже отключали электричество.

- С другой стороны, ГБУ «Жилищник района Лефортово» давно славится своими нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников, с регулярными задержками заработной платы, невыплатами внеурочных и т.д., - написал Петр Толстой. - Таким образом, ГБУ и подведомственная ему территория превратились в личную рабовладельческую вотчину г-жи Бахтаревой.

По словам парламентария, в ближайшее время членство Бахтаревой в «Единой России» будет приостановлено. Документы, подтверждающие халатную работу руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» уже направили в отделение партии по Восточному административному округу Москвы.

Петр Толстой заявил, что недобросовестным чиновникам не место в «Единой России». Он подчеркнул: единороссы будут прощаться с такими людьми, и он, как секретарь Московского регионального отделения партии, намерен действовать именно так.

Напомним, вице-спикер Госдумы Петр Толстой был избран секретарем столичного отделения партии 31 мая во время XXV конференции Московского городского регионального отделения «Единой России». На этом посту он сменил своего предшественника Андрея Метельского.

"В ходе конференции МГРО "Единой России" меня избрали на пост секретаря отделения партии. Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что партия собирается привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России.

Предварительное голосование «Единой России» состоялось с 24 по 30 мая. Праймериз проходили в максимально открытом формате. Принять участие в голосовании могли все избиратели, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги». После подведения итогов праймериз съезд партии утвердит списки кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму.

Петр Толстой - журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Автор и ведущий многих популярных телепрограмм, в том числе "Время покажет" и "Политика". Петр Толстой выступил соавтором 54 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.