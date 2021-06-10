На Павелецкой площади в Москве найден старинный клад. ФОТО: сайт mk.ru

Московские археологи наткнулись на клад, спрятанный в XV-XVI веках в районе современной Павелецкой площади.

Мешок, в котором лежало 88 медяков, предположительно был изготовлен из кожи и к моменту обнаружения почти истлел. Сумма сбережений очень скромная, даже в те времена на найденные средства можно было протянуть не более недели.

Помимо денег исследователями были найдены предметы быта: посуда и игрушки. Две детские игрушки: оловянный всадник с саблей и керамическая крестьянка с косой конца XIX - начала XX века.

ФОТО: сайт mk.ru

Найденная посуда принадлежала западным и восточным мастерам. Среди обнаруженных вещей курительная трубка турецкого типа, фарфоровая тарелка с клеймом на английском языке, но изготовленная в России.

Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что подобные вещи указывают на то, что в давние времена в районе Павелецкой площади жили не самые обеспеченные люди.

- В прошлом году в Москве были найдены около 15 тысяч артефактов. В этом году работы запланированы на 800 площадках. Самые масштабные исследования будут проведены на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка и на территории Новодевичьего монастыря, - цитирует сайт mk.ru слова Емельянова.

ФОТО: сайт mk.ru

Активнее всего исследователям придется потрудиться на территории Новой Москвы. Предстоят работы в усадьбе Измалково в поселении Внуковское, у селища Кузовлево 3, Рыжово 1 и 2, Заболотье 1 и 2.

В ведомстве отметили, что ежегодно во время раскопок находят порядка 10 тысяч артефактов, в 2021 году уже найдено 500 единиц.