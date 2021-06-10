Вассерман спустился под землю и проверил строительство станции метро «Марьина Роща»

Анатолий Вассерман спустился под землю на 67 метров и посетил строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Знаменитый эрудит Анатолий Вассерман спустился под землю на 67 метров и посетил строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии. Планируется, что она откроется в 2022 году и станет пересадочной со станцией «Марьина Роща» на Люблинско-Дмитровской линии. С ее появлением жизнь миллионов пассажиров столичной подземки станет гораздо комфортнее: она разгрузит движение на смежных ветках метро. «Марьина Роща» станет самой глубокой станцией Московского метрополитена.

- Примечательно видеть, что те планы, которые мы разрабатывали в годы моей работы советником мэра, сейчас реализуются, - рассказал Анатолий Вассерман. - Где-то, как например здесь, реализация проекта идет не быстро. Но на это есть объективные причины. «Марьина Роща» БКЛ - станция глубокого заложения, поэтому работы ведутся горным способом. Команда у АО «Мосметрострой» очень профессиональная и работы ведутся ровно в том темпе, чтобы обеспечить максимальное качество работ и безопасность для пассажиров московского метрополитена при оптимальном времени работ.

С появлением станции «Марьина Роща» БКЛ удастся разгрузить Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую линии метрополитена. Новая станция также улучшит транспортное обслуживание района Марьина роща.

По словам заместителя главного инженера ООО «СМУ-8 Метрострой» Дмитрия Файзрахманова, это уникальный проект, и чтобы воплотить его в жизнь, строителям приходится просчитывать каждый шаг.

- Уникальность этого строительного объекта состоит в том, что это станция глубокого заложения и строительство осуществляется непосредственно под действующей станцией «Марьина роща». Минимальное расстояние до станции примерно 6 - 7 метров. Работы ведутся, а уже имеющаяся станция «Марьина роща» продолжает функционировать. Вся сейсмика, которая производится, постоянно замеряется специальными датчиками и работы ведутся в полном соответствии с нормами безопасности, - отметил Дмитрий Файзрахманов.