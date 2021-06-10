Олег Леонов пойдет самовыдвиженцем в Госдуму по Центральному избирательному округу Москвы

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов собирается пойти самовыдвиженцем в Госдуму по Центральному избирательному округу Москвы. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов собирается участвовать в выборах в Госдуму Восьмого созыва как независимый кандидат. Об этом он заявил 10 июня, отметив, баллотируется по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Олег Леонов подчеркнул, что никогда раньше не занимался политикой. И даже теперь не собирается присоединяться ни к одной из политических партий.

- Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами – и они меня поддержали, - рассказал Олег Леонов. - Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом, это 208-й округ, ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи.

Олег Леонов отмечает, что идет на выборы в Госдуму с инициативами, которые не волнуют действующих депутатов, но они очень нужны людям, поскольку касаются их безопасности и сохранения жизней. Один из таких законопроектов добровольцы пытаются протолкнуть уже десять лет: он касается определения местоположения пропавшего человека по мобильному телефону. Закон был принят парламентариями 9 июня в третьем чтении, однако по-прежнему требует серьезных корректировок, иначе он не будет работать на практике.

Еще одна важная инициатива - законопроект о создании единой федеральной базы, в которую будет стекаться информация о всех неизвестных пациентах.

- Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно, - говорит Олег Леонов.

По его словам, инициативы спасателей помогут в поиске и возвращении домой тысяч пропавших людей. При этом Олег Леонов идет в Госдуму не только с идеями федеральных законопроектов, но и с решением проблем, которые волнуют жителей Центрального округа Москвы. Одна из них — большая загруженность транспортом.

- В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь, - заявил Олег Леонов.

Координатор «ЛизаАлерт» признает, что в качестве независимого кандидата наверняка столкнется на выборах с серьезными препятствиями, например, со сложной системой сбора подписей. Тем не менее, его это не останавливает, и он готов пройти этот путь до конца.