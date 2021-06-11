В Москве построят новый корпус завода приборостроения

«Союзцветметавтоматика» увеличит мощности благодаря переносу производства на новую площадку

Столичное научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика» увеличит мощности благодаря переносу производства на новую площадку. Для строительства нового корпуса компания получит в аренду без проведения торгов земельный участок на северо-востоке столицы. Такое решение принято Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

«Город предоставил компании по производству измерительных приборов и оборудования для автоматизации металлургической промышленности участок земли площадью около 1 гектара без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - На участке в Останкинском районе построят новый корпус площадью 14,4 тысячи квадратных метров. В него переедет все действующее производство. Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей, будет создано 110 новых рабочих мест».

По его словам, с начала года это уже девятое решение о предоставлении земли в рамках масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов производственной направленности. Общая площадь участков - более 10 гектаров. Планируемые инвестиций в эти проекты составят свыше 6 миллиардов рублей, также появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

Предоставление земельных участков в аренду промышленным предприятиям без проведения торгов является действенной мерой по привлечению новых производств и инвестиций в город.

«Лабораторная, инженерно-техническая, производственная и административная деятельность «Союзцветметавтоматика» ведется на двух отдельных площадках в районе Западное Дегунино на севере Москвы, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. - Новый производственный корпус позволит объединить все направления работы предприятия в одной точке, а также увеличить его производственные мощности».

Всего на площадках в Москве контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты выпускают более 90 предприятий. На них работает свыше 14 тысяч человек. По итогам прошлого года объем производства в этой отрасли увеличился на 2,4%.