Правозащитница Разворотнева рассказала москвичам о своих инициативах в поддержку пенсионеров

АНО «Центр защиты прав москвичей» провел опрос среди жителей города о том, какие меры поддержки для пенсионеров и инвалидов они считают наиболее важными. Опрос проводился по инициативе руководителя Центра, члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой. В течение пяти дней активисты и волонтеры опрашивали горожан на улицах и просили их заполнить анкеты.

Активисты рассказывали отвечающим на вопросы анкеты москвичам и об инициативах самой правозащитницы. Светлана Разворотнева предлагает сделать московские парковки бесплатными для пенсионеров и лиц с особенными потребностями, отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности и изменить уголовное законодательство в части того, чтобы преступления против пенсионеров считались отягчающим обстоятельством. Горожане также предлагали свои варианты инициатив. По мнению Светланы Разворотневой, опрос на улицах — один из самых эффективных способов выяснить мнения москвичей.

- Тема поддержки пожилых людей и инвалидов волнует многих. Возраст, состояние здоровья - все это сказывается на качестве жизни пожилых граждан, поэтому к ним нужен особый подход, - уверен москвич Данил Рудницкий, принявший участие в анкетировании. - Я одобряю то, что предлагает «Центр защиты прав москвичей».

Всего за шесть месяцев этого года в Центр защиты прав москвичей с различными социальными вопросами обратились 3542 жителя города. Светлана Разворотнева уверена, что это говорит о запросах москвичей на изменение целого ряда вещей во многих сферах жизни города.

- Старшее поколение россиян - наиболее уязвимая группа населения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе, - подчеркивает првозащитница. - После подведения итогов анкетирования и основываясь на полученном результате, мы будем добиваться реализации наших предложений.

Опрос на улицах Москвы завершился 10 июня, однако сбор данных продолжится по телефону и в электронном формате до 12 июня. Горожане, готовые ответить на вопросы анкеты, могут обратиться в общественную приемную АНО «Центр защиты прав москвичей» по телефону: 8 800 500 95 58. Также с подробной информацией об инициативе можно ознакомиться на сайте общественной приемной.