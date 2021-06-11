Олег Леонов: Госдума с ее тотальной партийностью не устраивает избирателей, нужно больше независимых депутатов

В Госдуме должно быть больше независимых депутатов, уверен координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

В Госдуме должно быть больше независимых депутатов, уверен координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, объявивший 10 июня о том, что идет на выборы самовыдвиженцем. Спасатель считает, что людей не устраивает существующая система работы парламента.

- Люди не доверяют ни партиям, ни их фракциям в Госдуме, полезные инициативы застревают там на годы, а голос отдельного депутата и его избирателей не слышен за шумом аппаратной возни, - написал Олег Леонов на своей странице в Facebook. - Думе нужна сила, представляющая не только интересы партий, такой силой могут стать независимые депутаты, профессионалы своего дела, обладающие реальной известностью, общественной поддержкой и острым желанием приносить пользу здесь и сейчас.

Координатор «ЛизаАлерт» напоминает, что депутаты, не входящие ни в одну партию, могут выступать во время заседаний Госдумы в течение пяти минут не чаще одного раза в два месяца. С таким регламентом депутаты-самовыдвиженцы, которых сейчас в составе Госдумы всего двое, не могут эффективно работать. Для того, чтобы внести свои инициативы, они должны договариваться с членам фракций. Это ставит независимых депутатов в положение просителей, и их предложения могут быть заблокированы в любой момент.

Олег Леонов считает, что цепочка «проблема-избиратель-депутат-решение» разбивается о стену партийной бюрократии. Люди считают, что с ними общаются не конкретные депутаты, за которых они голосовали, а некая безликая машина, которой наплевать на беды простых людей из далекого региона. Координатор «ЛизаАлерт» уверен, что ситуацию можно исправить, если в Госдуме появится представительство независимых депутатов. Тогда каждый народный представитель будет обладать гораздо большей силой, и уже партийным фракциям придется обращаться к самовыдвиженцам, чтобы набрать необходимые голоса для поддержки своих решений.

Напомним, Олег Леонов баллотируется по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Координатор "ЛизаАлерт" подчеркивает, что никогда раньше не занимался политикой, и даже теперь не собирается присоединяться ни к одной из политических партий. По его словам, он идет на выборы в Госдуму с инициативами, которые не волнуют действующих депутатов, но которые очень нужны людям, поскольку касаются их безопасности и сохранения жизней. Один из таких законопроектов добровольцы пытаются протолкнуть уже десять лет: он касается определения местоположения пропавшего человека по мобильному телефону. Закон был принят парламентариями 9 июня в третьем чтении, однако по-прежнему требует серьезных корректировок, иначе он не будет работать на практике.

Координатор «ЛизаАлерт» признает, что в качестве независимого кандидата наверняка столкнется на выборах с серьезными препятствиями, например, со сложной системой сбора подписей. Тем не менее, его это не останавливает, и он готов пройти этот путь до конца.