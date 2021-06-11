Московские парковки будут работать бесплатно 12 и 14 июня

Парковки в Москве станут бесплатными 12 и 14 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период праздников 12 и 14 июня городские парковки в Москве будут работать бесплатно. Оставить автомобиль без оплаты можно будет также в зоне повышенных тарифов.

«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья», — цитирует сообщение пресс-службы столичного департамента транспорта телеканал «360».

Напомним, в воскресенье большинство парковок в городе работает бесплатно. Исключение составляют только зоны с повышенными тарифами, где дневная оплата составляет 380 рублей в час и 200 рублей в час ночью.

При этом парковки со шлагбаумами работают платно все дни, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что в выходные жителей столицы ждет небольшое потепление, воздух в городе прогреется до 22-24 градусов, пишет РИАМО.