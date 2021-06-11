Петр Толстой назвал недопустимой задержку реконструкции памятника воину-освободителю в Кузьминках

Памятник воину-освободителю в Кузьминках должны были отреставрировать к концу июня, однако работы так и не начались. Фото: Александр ЧИКИН.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал недопустимой задержку реставрации памятника воину-освободителю в Кузьминках. Парламентарий направил обращение в адрес главы ГКУ «Мосреставрация» Валерия Гаврилова и префекта ЮВАО Андрея Цыбина с просьбой как можно скорее начать реставрационные работы. Монумент обещали привести в порядок к концу июня, однако реставрация так до сих пор и не стартовала. На задержку с ремонтом Толстому пожаловался Михаил Наумович Спектр - ветеран из Кузьминок, прошедший Освенцим.

- Нам бы хотелось, чтобы этот памятник выглядел красиво. Это центральная наша аллея, где собирается много людей, - рассказал Михаил Спектр.

Сохранение исторической памяти героев-освободителей сегодня является приоритетом, убежден Петр Толстой. Поэтому реставрационные работы необходимо провести как можно более оперативно.

«На данный момент возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии, - говорится в обращении Толстого. - Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым».

Памятник воину-освободителю в Кузьминках появился в 2006 году. Его установили по инициативе районного Совета ветеранов.

Ранее Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь в строительстве нового спортивного комплекса в Выхино-Жулебино. Район, в котором проживает более 200 тысяч человек, остро нуждается в новом физкультурно-оздоровительном центре. Жители района собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа. Активные горожане передали их Петру Толстому. К идее парламентария положительно отнесся руководитель муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази.

Петр Толстой также рассказал о новом катке, который откроется в столичном районе Капотня уже этой зимой. По словам депутата Государственной думы, это будет не просто ледовая площадка, а многофункциональный спортивный центр. Рядом с ледовой ареной разместится вся необходимая инфраструктура, в том числе раздевалки, помещение для администрации и парковка. Зимой в спортивном центре будут заливать каток, а летом — обустраивать площадку для футбола и волейбола. Кроме того, посетители комплекса смогут поиграть в настольный теннис. Раньше ледовая площадка в Капотне находилась в первом районе. Сейчас на этом месте началось строительство многоквартирного дома в рамках программы реновации. Активисты из числа местных жителей обратились к Петру Толстому с просьбой решить вопрос со строительством катка на новой территории. Вице-спикер Госдумы пообещал взять эту инициативу под свой контроль.