Депутат Госдумы Петр Толстой: Нужны новые меры по стимулированию рождаемости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что в России необходимо повысить доступность образования и спорта. Фото: Александр ЧИКИН.

России необходимо сосредоточиться на решении внутренних вопросов, в первую очередь – на повышении рождаемости, организации более комфортных условий для семей с детьми, а также развитии системы образования и инфраструктуры спорта, считает Петр Толстой. Об этом вице-спикер Госдумы заявил накануне Дня России, который отмечается в нашей стране 12 июня.

- Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами. Для этого и была создана в Государственной Думе рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей, - рассказал Петр Толстой.

По словам парламентария, уже сейчас семьи с детьми ощущают поддержку государства. На каждого ребенка, который пойдет в школу в следующем году, предоставляется единовременная выплата в 10 рублей. Кроме того, упрощен механизм использования средств материнского капитала.

- Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей – повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России, - отметил вице-спикер Госдумы.

Петр Толстой также считает, что необходимо усилить работу с молодежью. Только предоставляя все возможные ресурсы для образования и развития молодого поколения, Россия сможет сделать шаг в будущее.

В апреле этого года Петр Толстой возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была создана для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Вице-спикер Госдумы уверен, что что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. Толстой считает, что эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.

Ранее стало известно о том, что Петра Толстого избрали секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России". Голосование состоялось 31 мая во время XXV конференции Московского городского реготделения партии. Кроме того, на конференции были подведены итоги предварительного голосования "Единой России" по списку кандидатов на выборы депутатов Госдумы от Москвы. По результатам праймериз Петр Толстой вошел в тройку лидеров.