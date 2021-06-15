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Общество15 июня 2021 12:24

Столичные библиотеки передадут москвичам более 220 тысяч списанных книг

Акция стартует 17 июня
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Более 223 тысяч книг бесплатно передадут москвичам

Более 223 тысяч книг бесплатно передадут москвичам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвичи получат возможность пополнить свои домашние книжные коллекции изданиями из столичных библиотек. 17 июня в городе стартует восьмой этап проекта «Списанные книги», в рамках которого в личное пользование горожанам передадут более 223 тысяч изданий.

«Мы уже восьмой раз проводим акцию, и каждый год интерес к ней среди горожан только растет. Москвичи задолго до ее начала начинают писать в социальных сетях — интересуются датой старта нового этапа, содержанием списываемых книг», - цитирует руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского РИАМО.

Он добавил, что всего в этом году в акции примут участие 186 городских библиотек. Наибольшее число списанных книг - около 50 тысяч экземпляров – передадут читальни Центрального административного округа. Жители города смогут взять художественные книги из числа отечественной и зарубежной классики, а также произведения для детей и подростков, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 15 по 19 мая столичные учреждения культуры будут работать по графику выходного дня. При этом часть сотрудников будут переведены на удаленный режим работы, сообщает телеканал «360».