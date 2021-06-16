Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов призвал сделать общедоступной базу «неизвестных пациентов»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов считает, что базу «неизвестных пациентов» нужно сделать общедоступной. Фото: пресс-служба ОНФ.

Единую федеральную базу неизвестных пациентов, поступающих в больницы России, нужно сделать общедоступной, убежден координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его словам, открытый доступ к этой информации поможет в поиске многих пропавших людей.

- В больницы часто попадают люди в бессознательном состоянии или имеющие проблемы с памятью. Если у них нет при себе документов, то шанс оперативно установить личность очень мал, - рассказал Олег Леонов. - Родственники или волонтёры могут часами прозванивать приёмные отделения в поисках пропавшего, но необходимой информации им так никто и не сообщит.

Олег Леонов отметил, что с этой ситуацией ежедневно сталкиваются и родные пропавших, и волонтеры, занимающиеся розысками.

- С такой проблемой мы сталкиваемся ежедневно, для её решения необходимо создание общедоступной единой базы неизвестных пациентов, - отметил Олег Леонов.

Координатор «ЛизаАлерт» рассказал, что нужно сделать для того, чтобы база работала эффективно и приносила реальную пользу. В первую очередь, персоналу больниц и моргов необходимо оперативно загружать в нее свежую информацию. Во-вторых, следует открыть доступ к информации о неопознанных пациентах не только сотрудникам правоохранительных органов и добровольцам поисковых отрядов, но и всем гражданам. При этом доступ нужно открыть только к той информации, которая поможет родственникам найти пропавшего близкого человека. При этом персональные данные, например, информация о времени и месте, откуда человека забрала скорая помощь, его пол, примерный возраст и приметы должны оставаться закрытыми. И, наконец, необходимо адаптировать базу данных к разным IT-платформам.

Сейчас доступ к базе данных «неизвестных пациентов» есть у только полиции. К 2022 году к ней обещают подключить и добровольцев поисково-спасательных отрядов. А вот вопрос с доступом к ней родственников пропавших людей пока не решен. Олег Леонов настаивает на том, что база данных должна стать общедоступной уже сейчас. Она должна стать удобной и простой в использовании, но главное – открытой для всех людей, чтобы поиск пропавших россиян проводился максимально оперативно.

Ранее Олег Леонов сообщил о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму. Координатор отряда «Лиза Алерт» баллотируется по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Олег Леонов подчеркнул, что никогда раньше не занимался политикой. И даже теперь не собирается присоединяться ни к одной из политических партий. По его словам, он идет в Госдуму с инициативами, которые не волнуют действующих депутатов, но они очень нужны людям, поскольку касаются их безопасности и сохранения жизней. Одной из них является корректировка закона об определении местоположения пропавшего человека по мобильному телефону. Закон был принят Госдумой 9 июня в третьем чтении, однако по-прежнему требует серьезных доработок, иначе он не будет работать на практике.