Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это «бой без правил»

Телеведущий Евгений Попов поделился своими впечатлениями об итогах встречи президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена. Фото: Екатерина ТИХОНОВА.

Известный телеведущий Евгений Попов поделился своими впечатлениями об итогах встречи президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена. Журналист, освещавший саммит в Женеве, отметил, что российско-американские переговоры на высшем уровне прошли в сложной политической обстановке.

- Путин и Байден встретились впервые за 10 лет. С тех пор очень многое изменилось в мире и геополитике, - рассказал Евгений Попов.

Телеведущий убежден, что после ухода Дональда Трампа с поста президента США мировая дипломатическая система «поломалась». И теперь совершенно неясно, что Россия может ждать от американской стороны. По его словам, отношения двух стран сейчас напоминают «бой без правил», поэтому саммит проходил в атмосфере неопределенности.

- Раньше мы были уверены, что республиканцы настроены к нам недружелюбно: они сами открыто об этом заявляли, поэтому взаимодействовать с ними было сравнительно легко. Даже демократы, несмотря на враждебный настрой, улыбались нам в лицо. А сегодня в современной международной политике нет никаких правил, - комментирует Евгений Попов. - Поэтому в этой встрече много противоречий. С одной стороны, любые договоренности на этом саммите могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов. Однако такого просто не может быть! С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов.

Политический обозреватель подчеркнул, что и для России, и для США чрезвычайно важно попытаться вернуть отношения в прежнее русло. Если сегодняшняя ситуация не изменится, последствия могут быть просто непредсказуемыми.

- К сожалению, ощущение, что отношения России и США достигли дна, и мы живем на абсолютно разных планетах. Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся, - считает Попов.