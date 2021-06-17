Леонид Рошаль одобрил введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Иван ПРОХОРОВ

Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда России Леонид Рошаль выступил в поддержку вакцинации от коронавирусной инфекции. Врач заявил, что поддерживает введение обязательной вакцинации для отдельных категорий жителей Москвы и Подмосковья.

«Необходимо нам от слов переходить к делу, и я поддерживаю тех, кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной», - цитирует медика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рошаль добавил, что люди напрасно опасаются прививок, ведь многие уже успешно прошли вакцинацию с минимальным дискомфортом. Сам врач уже давно сделал прививку, после которой у него пару дней держалась температура и болела рука. Но вскоре самочувствие восстановилось.

«Но сейчас у меня есть антитела, и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела — привьюсь еще раз», - добавил врач.

Напомним, накануне Роспотребнадзор Москвы принял решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы торговли и услуг. Как отметили эксперты, только такие меры способны стабилизировать ситуацию с заболеваемостью в городе и избежать локдауна, передает телеканал «360».

Столичные предприниматели уже отреагировали на введенные меры. Так, член совета предпринимателей Москвы (созданного департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы) Екатерина Сойак заявила, что на исход борьбы с коронавирусом может повлиять социальная ответственность каждого руководителя. Ведь повторение сценария 2020 года бизнес попросту не выдержит, передает РИАМО.