Москвичи попросили Петра Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах Люблино

Жители юго-востока Москвы попросили депутата Петра Толстого помочь им обустроить во дворах новые площадки для воркаута. Фото: Александр ЧИКИН.

Жители юго-востока Москвы просят обустроить во дворах новые площадки для воркаута. Активисты района Люблино обратились за помощью к депутату Петру Толстому, представляющему в Госдуме их округ. Жильцы домов по улицам Краснодонской и Краснодарской записали для парламентария видеообращение, в котором рассказали о своей проблеме.

Благоустройство дворов на улице Краснодонской было завершено еще в 2018 году, а на Краснодарской - в 2021 году. Во время реконструкции в одном из дворов на Краснодарской уложили специальное покрытие для зоны воркаута. Однако никакого оборудования на площадке до сих пор не установили. Жители Люблино просят Толстого помочь и надеются, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах уже в этом году.

Петр Толстой не раз выступал за то, чтобы развитая спортивная инфраструктура появилась в каждом районе Москвы в шаговой доступности для жителей. Вице-спикер Госдумы обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь в строительстве физкультурно-спортивного комплекса в Выхино-Жулебино. Район, в котором проживает более 200 тысяч человек, остро нуждается в новом физкультурно-оздоровительном центре. Жители Выхино-Жулебино собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа и передали их Толстому. К идее парламентария положительно отнесся руководитель муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази. По его словам, в районе есть площадки, на которых мог бы разместиться ФОК.

Петр Толстой также взял под контроль строительство нового катка, который откроется в столичном районе Капотня этой зимой. По словам депутата, это будет не просто ледовая площадка, а многофункциональный спортивный центр. Рядом с ледовой ареной разместится вся необходимая инфраструктура, в том числе раздевалки, помещение для администрации и парковка. Зимой в спортивном центре будут заливать каток, а летом — обустраивать площадку для футбола и волейбола. Кроме того, посетители комплекса смогут поиграть в настольный теннис. Раньше ледовая площадка в Капотне находилась в первом районе. Сейчас на этом месте началось строительство многоквартирного дома в рамках программы реновации. Местные жители обратились к Петру Толстому с просьбой решить вопрос со строительством катка на новой территории.

Кроме того, парламентарий помог жителям района Кузьминки добиться демонтажа систем наружного теплоснабжения. Уродливые теплосети портили вид во дворах и затрудняли людям свободу передвижения. Надземные трубы появились в Кузьминках еще тогда, когда в районе только начинали строиться жилые дома. Временные конструкции установили во дворах многоэтажек, чтобы быстро заселить жителей. Байпасы должны были спрятать под землю, но сроки все время переносились. Избавиться от них люди пытались уже не первый год. После того, как активисты обратились к Петру Толстому с просьбой решить эту проблему, байпасы решено было демонтировать.