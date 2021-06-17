Рестораторы Москвы предложили Собянину эксперимент по COVID-free зонам

Столичные предприниматели предложили Сергею Собянину провести эксперимент и открыть в Москве COVID-free зоны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве могут появиться общественные зоны, свободные от коронавируса. Провести такой эксперимент мэру столицы Сергею Собянину предложили представители столичного ресторанного бизнеса. На встрече 17 июня члены Федерации рестораторов и отельеров обсудили с главой города перспективы развития отрасли в условиях роста заболеваемости коронавирусом. COVID-free зоны могли бы стать компромиссным решением, которое позволило бы соблюсти ограничения, и в то же время поддержать московский бизнес.

- Стремительный рост в Москве заболевающих коронавирусом вновь поставил вопрос о возможности полноценного функционирования ресторанов, кафе и баров. В прошлом году даже меньшие показатели заболеваемости привели к полному закрытию заведений, сокращению сотрудников и в итоге к многомиллионным убыткам для всей отрасли, - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время встречи с мэром представители столичного ресторанного и гостиничного бизнеса обсудили решения, которые устроили бы и власти, и предпринимателей. Мэр Москвы подчеркнул, что вакцинация сотрудников сферы услуг – это вынужденное решение, направленное на защиту здоровья горожан.

- Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся, - отметил Сергей Собянин.

Члены Федерации рестораторов и отельеров поддержали решения столичных и федеральных властей, принятые ради остановки распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем предприниматели предложили Сергею Собянину провести эксперимент и открыть в Москве COVID-free зоны. В таких зонах будут работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию. А на входе будет организован контроль, проверяющий у посетителей справки, подтверждающие отсутствие ковида. Клиентами таких COVID-free зон смогут стать люди, сдавшие ПЦР-тесты и получившие отрицательный результат, либо сделавшие прививку от коронавируса.

Напомним, главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Документ опубликован на сайте московского управления Роспотребнадзора. Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем жителям столицы, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, такси, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, спортивных комплексов, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания.

Распоряжение Роспотребнадзора обязывает работодателей до 15 июля привить первым компонентом вакцины не меньше 60% сотрудников. Еще через месяц они должны получить второй компонент вакцины.