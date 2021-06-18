Станцию МЦД «Окружная» реконструируют к концу 2022 года

До конца 2022 года планируют завершить реконструкцию станции МЦД-1 Окружная. Фото: mos.ru

В столице продолжается обновление маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). До конца 2022 года планируют завершить реконструкцию станции МЦД-1 Окружная. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Проект реконструкции остановочного пункта «Окружная» выполняется в три этапа, - рассказал заммэра. - На первом построена железнодорожная эстакада под два главных пути с островной пассажирской платформой. В подэстакадном пространстве разместился южный пассажирский вестибюль для станции».

На втором этапе к осени 2021 года протянут вторую железнодорожную эстакаду под перспективные пути с дополнительной пассажирской платформой. Кроме того, строится вторая очередь южного пассажирского вестибюля. Его свяжут с северным вестибюлем станции метро «Окружная».

«Второй этап работ завершен на 90 процентов, - уточнил Андрей Бочкарев. - На третьем этапе проекта будет построен северный вестибюль остановочного пункта «Окружная» МЦД-1 с подземным переходом в сторону Нововладыкинского проезда и надземным переходом, который соединит ее с одноименной станцией МЦК. Полностью завершить работы планируется до конца 2022 года».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства около транспортно-пересадочного узла «Окружная» на площади 49 гектаров - от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна. Это один из крупнейших ТПУ Москвы, который объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, Московское центральное кольцо, первый Московский центральный диаметр, а также наземный общественный транспорт.