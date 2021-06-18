Анатолий Вассерман: Властям необходимо ужесточить контроль над застройщиками жилья

Анатолий Вассерман заявил о необходимости ужесточить контроль над застройщиками жилья во время встречи с жителями ВАО. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Властям необходимо ужесточить контроль за фирмами-застройщикам и обязать их одновременно с жилыми комплексами возводить школы, поликлиники и детские сады, считает публицист Анатолий Вассерман. Знаменитый эрудит уверен, что создание в новых микрорайонах социальной инфраструктуры должно быть закреплено на законодательном уровне. Об этом Анатолий Вассерман заявил во время встречи с жителями ВАО.

Жильцы комплекса «Золотая звезда» рассказали, что уже несколько лет ждут, когда в их дворе появятся обещанные детсад и школа. Активисты показали Вассерману вырытый строителями котлован, на месте которого должно было появиться новенькое учебное заведение. Однако вместо школы и детсада у них во дворе зияет огромная яма, заполненная водой, а также стихийная парковка.

- Застройщик готовит проект будущего жилого комплекса с учетом градостроительной политики. А в Москве она гласит, что к жилому комплексу должна прилагаться школа, больница, детский сад, - напомнил Анатолий Вассерман. - Застройщик опирается на Генплан и проект планировки, где указано расположение уже существующих социальных объектов и только планируемых к постройке. Нынешняя законодательная база вовсе не обязывает застройщика их строить.

В комплексе «Золотая звезда» проживают около девяти тысяч человек. Когда люди приобретали квартиры, застройщик заманивал покупателей обещаниями построить новую школу. Однако потом благополучно забыл о своем обещании. Сейчас инициативные горожане добиваются начала строительства учебного заведения для младшеклассников. Чтобы привлечь к своей беде внимание общественности, жители ВАО обратились к Анатолию Вассерману.

Публицист подчеркнул: он выступает за то, чтобы обязанности застройщика были закреплены законодательно. Только закон заставит недобросовестные строительные фирмы одновременно с жильем возводить все необходимые социальные объекты. В этом случае будет реализовано право граждан на доступное образование, которое гарантирует российская Конституция.

Ранее Анатолий Вассерман встретился с жителям Восточного административного округа Москвы, попросившими его выяснить судьбу Преображенского рынка. Москвичей тревожит перспектива его возможного переноса или даже ликвидации. Вопрос возник после того, как в государственных кадастровых документах назначение участка под ним было переквалифицировано в территорию для многоквартирной застройки. Это глубоко возмутило жителей района Преображенское. Активисты ВАО не раз обращались в различные ведомства с требованием провести проверку. После этого оказалось, что записи в документах вернулись в первоначальный вид. Несмотря на, казалось бы, благополучный исход, жители района по-прежнему переживают за судьбу любимого рынка и хотят разобраться в ситуации. Неравнодушные граждане попросили Анатолия Вассермана держать этот вопрос на общественном контроле.