Депутат Госдумы Ирина Белых предложила ввести в школах обязательный предмет по изучению угроз в киберпространстве

Депутат Государственной думы Ирина Белых выступила с инициативой о введении в школах обязательного предмета по изучению угроз в киберпространстве. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Депутат Госдумы Ирина Белых предлагает ввести в российских школах обязательный предмет по изучению угроз в киберпространстве. По ее мнению, это поможет защитить детей от опасностей, подстерегающих их в Интернете. Парламентарий является куратором программы «Безопасное детство» и уже не один год занимается вопросами защиты несовершеннолетних в Сети.

Ирина Белых считает, что из-за стремительной цифровизации всех сфер и широкого распространения гаджетов в нашей жизни появились не только новые возможности, но и опасности. Чтобы защитить детей от потенциальных угроз, нужно выработать системную стратегию и помочь им грамотно ориентироваться в соцсетях и в Интернете. Парламентарий уверена, что школьников необходимо учить правилам поведения в Сети так же, как и всему остальному.

- Мы учим детей правилам дорожного движения, правилам поведения в обществе, правилам гигиены. Переходить улицу на красный свет нельзя, перед едой надо мыть руки. Вот в такой доступной, понятной для детей форме нужно объяснять им правила поведения в сети Интернет. Не строго запрещать, а аргументировано, с демонстрацией конкретных примеров, разъяснять возможные варианты потенциальных угроз. Вырабатывать у детей «цифровой иммунитет», чтобы ребенок самостоятельно мог идентифицировать потенциальную опасность и адекватно на нее реагировать, - подчеркнула Ирина Белых.

Эксперт напомнила, что за последний год контролирующие органы заблокировали в социальных сетях несколько десятков тысяч страниц, несущих призывы к суициду и пропаганду запрещенных препаратов. Больше половины несовершеннолетних получают запросы в друзья от незнакомых людей, под безликими аватарками которых могут скрываться мошенники или преступники. Члены семьи не всегда знают, как распознать такие угрозы и как правильно на них реагировали, либо просто не умеют грамотно объяснить это детям. Бывает, что родители попросту идут по пути угроз и давления, что вызывает у подростков отторжение и желание «сделать назло». Именно поэтому, настаивает Ирина Белых, в ближайшее время должен быть разработан и внедрен в школах курс занятий по кибербезопасности. Такие уроки повысят уровень цифровой грамотности детей и станут для них спасательным кругом в море интернет-опасностей.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов. Ограничивать их работу ведомство стало «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту».

Ирина Белых - российский политический деятель, депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Получив высшее педагогическое образование, работала в должности учителя, затем - директора школы. Куратор образовательно-патриотических проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод».