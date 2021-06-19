Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»

Накануне общественники и волонтеры присоединяются к борьбе с коронавирусной инфекцией. Активисты Автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр защиты прав москвичей» вышли на московские улицы для того, чтобы раздать горожанам средств индивидуальной защиты, а также листовки, которые помогут гражданам обезопасить себя от вируса, узнать, где можно привиться от коронавируса, а также сдать плазму крови, если уже переболели. «Точки добра» начали работать в десяти районах на юге столицы по инициативе члена Общественной палаты России и правозащитницы Светланы Разворотневой.

Целью акции является поддержка москвичей в усугубляющейся ситуации пандемии коронавируса, а также помощь властям столицы в информировании граждан о необходимости соблюдать меры безопасности и вакцинироваться от COVID-19.

Волонтеры, принимающие участие в акции, уверены, что сплотится против угрозы пандемии коронавируса и призвать людей к осознанности является их прямым гражданским долгом.

«Проект «10 точек добра» - наш вклад в борьбу с инфекцией. К сожалению, не все понимают серьезность сложившейся ситуации. Но мы будем стараться достучаться до каждого», - сказала Светлана Разворотнева.

Правозащитница обратила внимание на то, что общее число смертей от коронавирусной инфекции в стране составляет 128 445 человек. Как она отметила, это «страшная цифра», подчеркнув, что «наш общий долг остановить рост заболеваемости и избежать новых жертв».

Разворотнева также напомнила, насколько тяжело на экономике страны сказался первый локдаун, введенный из-за распространения коронавируса. «Социально-экономические последствия мы ощущаем до сих пор. Нельзя допустить его повторения! Поэтому я прошу москвичей: пожалуйста, если у вас нет противопоказаний, делайте прививки! Сохраните свои жизни, здоровье и благополучие», - заявила член Общественной палаты РФ.

Жительница Москвы Оксана Важинская назвала акцию нужной, и сообщила, что одобряет действия волонтеров.

«Думаю, что будет полезно обратиться к москвичам прямо на улице с информацией о вакцинации .. Я поддерживаю этих ребят», - сказала москвичка, отметив, что живое общение «всегда доходчивее, понятнее и приятней», а чтобы такого общения не лишится, «действительно необходимо прививаться».

«Точки добра» будут работать до 27 июня в будние дни с 17:00 до 20:00, а также в выходные с 12:00 до 15:00 по следующим адресам:

- Гурьянова 30

- 7-я Кожуховская улица, 9 (Торговый центр Мозаика, главный вход)

- Пролетарский проезд 18

- ул. Ленинский проспект, вл. 37 Б (Метро Ленинский проспект, северный вход)

- Чертановская выход 4

- Чонгарский бульвар 19

- Нагатинская 5,6

- Судостроительная 29

- Шаболовка, 30 (метро Шаболовская)

- Большая Черемушкинская ул., 11, корп. 3 (магазин «Евроспар»)