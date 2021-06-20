Евгений Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев прокомментировал итоги съезда партии «Единой России», прошедшего 19 июня в Москве. По мнению Нифантьева, съезд, утвердивший партийный список кандидатов в депутаты Госдумы, станет точкой отсчета, новым шагом в сторону усиления социальной направленности нашего государства.

- Мы подошли к тому моменту развития, когда формирование социально ориентированной государственной политики для нас становится приоритетной задачей. Я абсолютно согласен с нашим лидером, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, что партия во главу угла обязана ставить интересы каждого человека нашей необъятной Родины, - подчеркнул Нифантьев. - В этом простом по форме посыле лежит собственно суть предстоящей работы.

Член Общественной палаты РФ отметил, что «Единая Россия» как крупнейшая партия страны, несет на себе особую ответственность за повышение уровня благосостояния людей.

- Мы должны видеть и адекватно воспринимать критику. И не жить в отрыве от десятков миллионов наших сограждан, доверивших нам эту великую и могучую страну, _ напомнил Евгений Нифантьев. - Я убежден, что формирование социальной повестки, упор на это, отвечает пожеланиям подавляющего числа наших избирателей и в целом интересам государства. Интересы и благосостояние каждого жителя нашей страны – вот главный приоритет на будущее. И я очень рад тому, что «Единая Россия» станет в этом своего рода локомотивом, основной движущей силой.