Светлана Разворотнева: Запланированные «Единой Россией» изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

Член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева баллотируется от «Единой России» по 201-му одномандатному округу столицы. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Предлагаемые «Единой России» изменения положительно скажутся на состоянии ЖКХ и других сферах жизни россиян, уверена руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей», член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. В ходе XX-го съезда партии, который прошел в Москве 19 июня, был утвержден список кандидатов в Госдуму от «ЕР», а также определены основные направления предвыборной программы единороссов. Правозащитница Светлана Разворотнева баллотируется от «Единой России» по 201-му одномандатному избирательному округу столицы.

Член Общественной палаты РФ напомнила, что единороссы единственные из всех партий нашей страны провели предварительное электронное голосование. «Единая Россия» также первой проводит свой съезд, и это свидетельствует о готовности партии к предвыборной кампании.

- Озвученные на съезде планы имеют большое значение для нашей страны, - отметила Светлана Разворотнева. - В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей.

Правозащитница уточнила, что предлагаемые единороссами изменения позволят привести сферу ЖКХ в нормальное состояние. Светлана Разворотнева считает, что коммунальные платежи можно уменьшить на треть за счет повышения энергоэффективности.

- Энергоэффективность - это не только качество жизни граждан, но и реальное уменьшение коммунальных платежей, - говорит правозащитница.

Разворотнева убеждена, что приоритетами в работе партии должны стать повышение качества здравоохранения и образования, меры адресной поддержки людям, стимулирование экономики, развитие дорожной инфраструктуры и охрана окружающей среды. Правозащитница подчеркнула, что эти инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

Светлана Разворотнева назвала предвыборную программу «Единой России» народной программой, отметив, что она создается с учетом мнений и потребностей россиян. На съезде были одобрены ее главные направления, затем программный документ ждет обсуждение в российских регионах. После этого его доработают с учетом предложений избирателей и экспертов. Итоговая программа, в которую будут включены предложения граждан, будет принята на втором этапе съезда партии в августе.

Светлана Разворотнева активно добивается снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Правозащитница предлагает простой и понятный комплекс мер, который позволит добиться этого: реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, внедрение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также запрет на ежегодное обязательное повышение тарифов.

– Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество, – уверена Разворотнева.

Одна из главных проблем в России – доступное жилье, считает активистка. При этом решить жилищные проблемы семей с невысокими доходами нереально без участия государства. По мнению Разворотневой, необходимо строить жилье для нужд социального найма, а также вводить новые меры поддержки - субсидии на найм.