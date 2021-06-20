Депутат Госдумы Ирина Белых пообещала, что Москва увековечит подвиг медиков

В День медицинского работника депутат Госдумы Ирина Белых призвала москвичей поддержать инициативу создания аллеи «Подвиг врачей». Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Депутат Госдумы Ирина Белых в День медицинского работника призвала москвичей поддержать ее инициативу и увековечить труд врачей, спасающих жизни людей во время пандемии коронавируса. Парламентарий предлагает создать в столице аллею «Подвиг врачей». Сейчас эта инициатива активно обсуждается общественностью, и Ирина Белых попросила горожан проголосовать за появление такого памятного места.

- Ежедневно наши врачи демонстрируют неиссякаемый запас душевной чуткости, сострадания, отзывчивости – те качества, без которых нельзя представить себе работу медика, - отметила Ирина Белых. - Великий подвиг во время борьбы с пандемией навсегда войдет в историю нашей страны как пример служения своему народу, верности долгу и самопожертвования. С самых первых дней медицинские работники были, без преувеличения, на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, в буквальном смысле слова, сражаясь за жизни людей, зачастую на пределе человеческих возможностей. Наша страна гордится вами, мы говорим вам «Спасибо!».

Сейчас идет сбор подписей в поддержку идеи создания в Москве аллеи «Подвиг врачей». К голосованию уже присоединились десятки тысяч жителей столицы. Принять участие в голосовании можно на сайте общественного движения «Москвичи москвичам», куратором которого является Ирина Белых.

Ранее Ирина Белых добилась того, что столичные школьники, участвующие в патриотических образовательных проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод», получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Инициатива депутата Госдумы присваивать самым активным участникам этих проектов статус волонтеров была поддержана на городском уровне. Городской методический центр заключил соглашение с Ресурсным центром «Мосволонтер» о том, что школьники, успешно проявившие себя в проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод», получат личные книжки волонтера. Их деятельность в проекте будет учитываться как волонтерская, что даст самым активным участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Напомним, Ирина Белых является куратором обоих проектов.

Благодаря подписанному соглашению у московских школьников и студентов колледжей появляется еще больше возможностей для раскрытия своего творческого потенциала. По словам Ирины Белых, собранные в рамках проекта «Мой район в годы войны» исторические документы, фото- и киноматериалы являются важным вкладом в сохранение исторической памяти. По итогам исследовательской работы московских школьников и их родителей на сайте проекта появилась интерактивная карта, на которой отмечены все места, связанные с жизнью и деятельностью москвичей во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта в столице также каждый год проводится олимпиада «Мой район в годы войны». Только в 2021 году в ней приняли участие свыше 40 тысяч учеников московских школ.