Летчик-космонавт Роман Романенко поблагодарил врачей и волонтёров

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко вручил благодарственные письма Ларисе Картавцевой и Наталье Кузенковой. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

От профессионализма врачей во время пандемии коронавируса зависят наши жизни и здоровье, подчеркнул лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Депутат Госдумы 20 июня поздравил московских врачей с Днём медицинского работника. На торжестве в честь медицинских работников столицы и активистов движения "Волонтёры-медики" Роман Романенко вручил благодарственные письма врачу-педиатру, депутату Мосгордумы, председателю комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларисе Картавцевой и главному врачу ГБУЗ "Городская поликлиника №68 Наталье Кузенковой за многолетний самоотверженный труд.

- Сегодня мы чествуем людей, от чьего профессионализма, самоотдачи и верности делу часто зависит наша жизнь, - отметил Роман Романенко. - Вот уже второй год именно медицинские работники находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. С самого начала пандемии они приняли на себя главный удар, спасая людей от неизвестной болезни. Продолжают спасать и сейчас, жертвуя отдыхом, общением с семьей и личными интересами.

Приветствуя участников мероприятия, Роман Романенко также напомнил о благородной миссии волонтеров. С самого начала пандемии они помогают врачам и социальным службам. Только в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ свыше 190 тысяч добровольцев обрабатывают поступающие на горячие линии заявки о помощи, доставляют пенсионерам и инвалидам продукты, помогают медицинским работникам в стационарах. Помощью добровольцев в общей сложности воспользовались около шести миллионов человек.

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева поблагодарила организаторов мероприятия за высокую оценку труда врачей.

- Это не просто работа, это зов сердца, призвание. В медицине не бывает случайных людей. Я с юных лет мечтала стать детским врачом. Когда стала работать, решила помогать самым маленьким детям, - рассказала Лариса Картавцева. - Это большая ответственность, ведь малыш не может объяснить, что его беспокоит. В депутатской деятельности мною движет то же, что и в работе врачом, - забота о людях.

Ранее Роман Романенко призвал москвичей не тянуть с вакцинацией. По его мнению, прививку от коронавируса должен сделать каждый, кто заботится о своем здоровье и благополучии окружающих. На встрече с сотрудниками московских поликлиник накануне Дня медицинского работника 19 июня депутат Госдумы напомнил о важности вакцинации от COVID-19 во время пандемии. Особенно значение прививок возросло сейчас, когда ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве продолжает ухудшаться.

- Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Сам недавно прошёл процедуру вакцинации, буквально на днях мне поставили второй компонент «Спутника», - рассказал Роман Романенко. - Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией.