Анатолий Вассерман объявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму

Анатолий Вассерман идет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. Фото из личного архива Анатолия ВАССЕРМАНА.

Знаменитый эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман 21 июня объявил о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму Восьмого созыва. Публицист намерен пойти самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы. Об этом он сообщил в социальных сетях.

- На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы - жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, - написал Вассерман.

Эрудит отметил, что он уже давно занимается активной политической работой, кроме того, он более двенадцати лет был консультантом в одной из групп советников мэра Москвы.

- Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные, - считает Анатолий Вассерман.

В Пребраженский одномандатный избирательный округ № 205, от которого выдвигается публицист, входят районы Восточного административного округа столицы: Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Восточный, Преображенское, Северное Измайлово и Соколиная гора.

Напомним, всероссийская слава к Анатолию Вассерману пришла в 90-х годах, когда он стал знатоком клуба «Что? Где? Когда?». Эрудит впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова. Затем Вассерман участвовал в телешоу «Своя игра», где одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и был признан лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы. Бронзовый призёр чемпионата Москвы по эрудит-квартету в составе команды «Домодедово и остальная Россия» 2010 года (по версии Ассоциации московских клубов интеллектуальных игр).