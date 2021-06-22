Ученый Мажуга: К 2030 году Москва может войти в число лидеров мировых студенческих столиц

Ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга уверен: повысить привлекательность российской столицы для студентов поможет создание современных кампусов. Фото: Данила ГОЛОВКИН.

Москва к 2030 году может войти в число лидеров мировых студенческих столиц, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Повысить привлекательность российской столицы для студентов поможет создание современных кампусов. По мнению Мажуги, это станет дополнительным стимулом для всех, кто мечтает о качественном и фундаментальном высшем образовании.

- Строительство современных студенческих кампусов в Москве позволит не только повысить качество образования и выйти на новый уровень научно-исследовательской работы, но и ускорит развитие прилегающих территорий, обеспечит синергетический эффект от взаимодействия городской и университетской среды, - отметил глава одного из крупнейших вузов России.

Ректор РХТУ напомнил, что современный студенческий городок – это не только общежития и корпуса для занятий. Это еще и полноценная инфраструктура для жизни и досуга: многофункциональные библиотечные пространства, спортивные комплексы, площадки для проведения культурных мероприятий разнообразного формата.

- Уверен, что уже к 2030 году в Москве появится несколько таких центров студенческой жизни, где будут продуманы и реализованы проекты по созданию современного и комфортного пространства, - подчеркнул Александр Мажуга.

По мнению ректора РХТУ, доступ к этим площадкам нужно предоставлять не только студентам и преподавателям. У москвичей тоже должна быть возможность заниматься в кампусах наукой и реализовывать свой потенциал в сфере исследований и разработок. Мажуга предлагает одновременно со строительством студенческих кампусов разработать и принять законодательные документы, которые позволят использовать эти площадки в интересах города.