Государство должно создать условия для успешного взаимодействия медицины с бизнесом - доктор Румянцев

Главный детский гематолог-онколог, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев провел дискуссию с предпринимателями на площадке «Клуб лидеров». Фото: Алена БЖАХОВА.

Бизнес придет в медицину только в том случае, если он будет получать от государства конкретные заказы на производство оборудования и лекарств на конкурсной основе, уверен главный детский гематолог-онколог, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Академик РАН напомнил, что львиная доля препаратов и техники для российского здравоохранения сейчас производится за рубежом. При этом развивать собственное производство медтехники и лекарств отечественной промышленности сложно, не имея конкретных заказов от Минздрава. Государству необходимо наладить взаимодействие между предприятиями и здравоохранением, заявил доктор Румянцев во время дискуссии с предпринимателями на площадке «Клуб лидеров».

- Потенциал взаимодействия бизнеса и медицины очень велик: сегодня в России до 70% лекарственных препаратов и до 90% высокотехнологичного медоборудования импортируется из-за рубежа. Отечественная промышленность не производит медицинские радионуклиды, рентгеновские аппараты, аппараты КТ и МРТ и другое тяжелое оборудование для диагностики, аппараты лучевой терапии для лечения, - рассказал Александр Румянцев. - При этом бизнес не может работать с медициной, не имея конкретных заказов. Государству необходимо формировать заказы и проводить их размещение на конкурсной основе.

Основатель одного из ведущих онкоцентров страны рассказал, насколько эффективной может быть адресная помощь из внебюджетных источников. Благодаря средствам, выделенным «Роснефтью» на программу лечения онкобольных с помощью CAR-T-клеток, врачам удалось спасти жизнь 75 пациентов, которым не помогали другие методы лечения, в том числе трансплантация костного мозга. Компания выделила на эти цели 465 миллионов рублей на 4 года. Александр Румянцев отметил, что в Соединенных Штатах стоимость лечения одного больного по этой технологии существенно дороже и доходит до 400 тысяч долларов.

Академик РАН также акцентировал внимание на том, что в России не выстроены отношения между государственными и частными клиниками. Доля частных медучреждений составляет сегодня не более 10% от общего числа объектов здравоохранения. От государственных их выгодно отличает то, что они предлагают клиентам дополнительные услуги и уделяют пациентам больше внимания. Если в государственной клинике врач-педиатр наблюдает одновременно 800 детей, то в частной – 15-25. При этом готовят кадры и осуществляют сертификацию все равно государственные структуры. Доктор Румянцев предлагает предоставить коммерческим клиникам возможность оказывать часть услуг по полисам ОМС, а дополнительные услуги клиенты могли бы оплачивать из собственных средств. Детский онколог считает важным разработку подобного механизма софинансирования лечения.

В дореволюционной России благотворители охотно жертвовали деньги на строительство больниц. В наше время эта благородная практика почти забыта, а все потому, что благотворительность в медицине должна идти под конкретные цели, которые могут определить медики. К тому же без налоговых льгот предприниматели не видят практической пользы от благотворительности в сфере здравоохранения.