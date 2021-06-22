Московские врачи развеяли мифы о вакцинации от COVID-19

Врачи рассказали, с какими хроническими заболеваниями необходимо вакцинироваться от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людям с аллергическими заболеваниями можно не опасаться вакцинации от COVID-19 и смело ставить прививку, заявила главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина. Эксперт перечислила противопоказания для вакцинации и отметила, что аллергические реакции в этот список не входят.

- Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии, - рассказала Дарья Фомина. Доктор напомнила, что вакцинация – это единственный надежный способ уберечь свой организм от серьезных осложнений, которые в условиях пандемии могут привести к печальному исходу.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун также подчеркивает, что только выработавшийся коллективный иммунитет поможет справиться с пандемией. По его словам чрезмерное затягивание процесса вакцинации не способствует остановке роста заболеваемости в Москве и не снижает риск образования в будущем новых штаммов коронавируса.

- Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается сложной. Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса - его называют индийским - в Москве, - рассказал Алексей Хрипун. - Вирус обладает более агрессивными свойствами, быстрее проникает в клетку, он требует определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с помощью вакцинации. Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал.