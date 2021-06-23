По инициативе Петра Толстого в России запустили проект «Наша Победа 80»

Проект «Наша Победа 80» запущен по инициативе проекта «Поколение уверенного будущего», председателем координационного совета которого является вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: Александр ЧИКИН.

Всероссийский патриотический проект «Наша Победа 80» стартовал в день Памяти и скорби 22 июня. Его инициатором выступают вице-спикер Госдумы Петр Толстой и проект «Поколение уверенного будущего». О начале акции было объявлено во время торжественной церемонии у мемориала «Барбашово поле» неподалеку от Владикавказа. Церемония, собравшая в Северной Осетии делегации из разных регионов России – Москвы, Крыма, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Ивановской, Новгородской, Нижегородской, Свердловской и Оренбургской областей, была приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

- Вот уже 80 лет мы вспоминаем своих дедов и прадедов, их героический подвиг, самопожертвование. Передать эту память будущим поколениям, защитить от наглых и лицемерных нападок – задача всех нас, ныне живущих. Народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего, - обратился Петр Толстой к участникам церемонии.

Проект «Наша Победа 80» продлится более тысячи дней, вплоть до 80-летия Победы – столько, сколько длилась Великая Отечественная война. Проект станет частью акции «Герои регионов». Принять в нем участие могут не только россияне, но и граждане стран СНГ, народы которых воевали против нацистов.

Для участия в творческом конкурсе любой желающий от 14 до 35 лет может рассказать в социальных сетях или написать статью о вкладе родного города в Великую Победу, а также рассказать о родственнике, который воевал на полях сражений. Конкурсное жюри определит победителей в шести номинациях. За четыре года участники проекта создадут календарь событий и покажут, как жили люди в Советском Союзе во время войны.