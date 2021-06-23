Доктор Румянцев: Перенесшим коронавирус также необходимо прививаться

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, член международного комитета ВОЗ по вакцинам против COVID-19 Александр Румянцев рассказал, как победить индийский штамм коронавируса. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева.

Прививка по-прежнему остается единственным эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции, предупреждает основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, член международного комитета ВОЗ по вакцинам против COVID-19 Александр Румянцев. Однако перед вакцинацией необходимо посоветоваться с лечащим врачом по поводу выбора вакцины и возможных противопоказаний. Во время прямого эфира в социальных сетях главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ рассказал, как обезопасить себя от индийского штамма вируса, а также перечислил, при каких хронических заболеваниях прививка просто необходима.

- Другого пути защититься от коронавируса, кроме вакцинации, не существует. Особенно это важно в свете появления новых штаммов COVID-19, в частности, недавно зафиксированной версии «Дельта Плюс» индийского штамма, - отметил доктор Румянцев. - Получившие прививку могут заболеть, но перенесут заболевание в более легкой форме и не получат осложнений. Перед прививкой нужно посоветоваться с врачом, который поможет сделать выбор вакцины и определит возможные противопоказания.

Академик РАН пояснил, что у 93-95% пациентов, вколовших обе дозы вакцины, формируется уровень антител, достаточный для иммунного ответа инфекции. Однако ни сделанная прививка, ни перенесенная ранее болезнь не исключаю повторного заражения коронавирусом. Обычно антитела обеспечивают организму защиту в течение шести месяцев. Через полгода после заболевания или вакцинации необходимо проверить уровень антител и, в случае если титры окажутся низкими, ревакцинироваться. Доктор Румянцев рассказал, что он привился вакциной «Спутник V» в августе 2020 года. Все это время он проверял уровень антител и, как только титры показали снижение, прошел повторную вакцинацию.

Александр Румянцев сообщил, что противопоказания к вакцинации есть только у хронических аллергиков, людей с непереносимостью компонентов вакцины, женщин при беременности и детей до 18 лет. Пациентам с хроническими заболеваниями эндокринной системы, печени и почек, аутоиммунными заболевания, эпилепсией, а также людям, перенесшим инфаркт или инсульт, нужно обязательно предварительно проконсультироваться с врачом. Доктор поможет подобрать правильный период для вакцинации, в котором будет меньше осложнений. Если после прививки у человека поднялась температура, можно принять парацетамол: в отличие от аспирина он не имеет побочных эффектов.

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева предупреждает: COVID-19 имеет свои особенности. Человек может подхватить инфекцию и являться источником заражения, однако при этом у него не будет никаких клинических проявлений. Болезнь может протекать бессимптомно, поэтому очень важно в любом случае носить защитную маску и тщательно мыть или дезинфицировать руки. Даже если вы сами не болеете, вы можете являться переносчиком инфекции, предупреждает доктор Румянцев.

- Прививаясь, вы защищаете от коронавируса не только себя, но и близких, прежде всего лиц старшего возраста, - подчеркнул академик РАН.