Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и ковид-ограничения в Москве

Известный ресторатор, основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию. Фото: Инстаграм.

Известный ресторатор, основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий считает ограничение доступа не привитых от COVID-19 москвичей в заведения общепита вынужденной, но необходимой мерой. Президент профессионального ресторанного альянса «Реал» уверен, что она поможет остановить рост заболеваемости в Москве и быстро привить тех горожан, кто пока не торопится вакцинироваться.

- Опыт других стран показывает, что опасность пандемии удается снизить до нулевых отметок, если привьются плюс-минус 50% населения. Задача - в максимально сжатые сроки вакцинировать тех, кто не против, но по каким-то причинам не торопится, пока петух не клюнет. Пряником попробовали - не работает: ни мороженое в ГУМе, ни доплата, ни розыгрыши машин - 10% привитых. По опыту других стран, действенная мера - ограничить для тех, кто не привился, доступ к сфере услуг - сразу и везде. При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца, - написал Левицкий в своем Telegram-канале.

Предприниматель признает, что ограничительные меры окажутся довольно болезненными для ресторанного бизнеса. Однако в сложившейся ситуации ресторатор считает их действительно эффективными.

- Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее - я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть, - убежден ресторатор.

Левицкий уверен, что сообща горожане смогут справиться с пандемией, но для этого пару-тройку месяцев нужно будет тщательно соблюдать ограничительные меры.

- Фашизм? Сегрегация? Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда, - считает предприниматель. - Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде и никто никого не будет принуждать прививаться.

Напомним, с 28 июня доступ в столичные кафе и рестораны будет открыт только для людей, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделавших прививку от COVID-19 или сдавших ПЦР-тест. Попасть в заведение можно будет, получив на телефон специальный QR-код. Детям до 18 лет, если им будет необходимо попасть в ресторан вместе с родителями, также придется сдать ПЦР-тест. Горожане, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся к врачу, для посещения ресторанов должны будут сдать ПЦР-тест или пройти вакцинацию. Москвичи, имеющие медицинские противопоказания для вакцинации, также смогут стать клиентами заведений общепита, только пройдя тест на ковид.