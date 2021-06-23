Глава Дептранса Москвы поддержал инициативу Татьяны Буцкой о возвращении станции «Чухлинка» исторического названия

Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая поддержала жителей Перово и организовала сбор подписей за отмену переименования станции "Чухлинка". Фото: Анна НИКИТИНА.

Инициативу лидера общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой о переименовании железнодорожной станции «Чухлинка» поддержал руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Глава столичного Дептранса направил официальное письмо в адрес начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова. Максим Лискутов просит принять во внимание мнение москвичей и вернуть станции «Чухлинка» историческое название – «Перово».

Повод для споров появился в конце марта 2021 года, когда железнодорожники поменяли название трех станций Московской железной дороги: Коломенское, Тушинская и Перово. В итоге платформа Перово стала Чухлинкой. Переименование вызвало возмущение среди жителей московского района Перово. Группа инициативных горожан обратилась к председателю «Совета матерей» Татьяне Буцкой с просьбой помочь им вернуть станции прежнее название.

- Решение о переименовании было поспешным и не учитывало мнение большинства. Это внесло сумбур, многие начали путаться, так как уже есть станция «Чухлинка» на Горьковском направлении железной дороги, - отметила Татьяна Буцкая.

Лидер «Совета матерей» поддержала жителей Перово и организовала сбор подписей за отмену переименования, а также запустила в Интернете общественную петицию. В итоге волонтеры собрали более 5200 подписей за возвращение станции исторического названия. Еще более тысячи подписей было собрано под петицией в Сети.