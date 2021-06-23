«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 25 июня

В Москве и Подмосковье держится аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили до 25 июня в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, передает РИАМО.

Ожидается, что в ближайшие дни температура в столичном регионе будет сохраняться аномально жаркой. Уже несколько дней в городе температура воздуха превышает климатическую ному на 7-10 градусов, днем воздух прогревается до 36 градусов.

Так, накануне в Москве был побит температурный рекорд 1917 года, передает телеканал «360».

В связи со сложившейся ситуацией в Москве и Подмосковье начали проводить процедуры аэрации – искусственного охлаждения воздуха и дорог.

«Аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети городов. Дополнительное увлажнение также способствует охлаждению асфальта, что позволит снизить вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей», - цитирует главу областного Минтранса Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».