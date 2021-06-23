Московские театры поддерживают идею QR-кодов в учреждениях культуры

Директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова не против того, чтобы зрителей в театральные залы пускали только по QR-кодам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная актриса, директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова высказалась в поддержку идеи введения системы QR-кодов в театрах столицы. По ее мнению, это станет эффективной мерой в борьбе с пандемией и поможет предотвратить дальнейший рост заболеваемости COVID-19.

Ранее столичные власти ограничили доступ не привитых москвичей в кафе и рестораны. Теперь попасть в заведения общепита можно только по специальному QR-коду: их могут получить горожане, сделавшие прививку против ковида, сдавшие ПЦР-тест или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев. Ирина Апексимова уверена, что истинных поклонников театра не остановит необходимость сделать прививку.

- Я думаю, что прививка не станет преградой для любителей театра. А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать? – отметила Ирина Апексимова в интервью телеканалу «Москва 24». - Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды - очень хорошая идея. Ни майские праздники, ни дистанция особо не спасают от заболевания. Давайте себя чувствовать нормально и здорово в театре.

Глава Театра на Таганке привела в пример положительный опыт зарубежных стран, где вакцинация стала массовым явлением, в том числе Израиль. В Европе из-за дефицита вакцины люди стоят в очереди на прививку, а в США привилось уже более 70% населения, и там постепенно снимают ограничительные меры.

- Сейчас я просто понимаю, что прививаться совершенно необходимо. У каждого человека, который работает в театре, и у зрителя, который приходит и не хочет заразиться, есть такое право - не заразиться, - подчеркнула Апексимова. - Мне кажется, что те, кто против прививочников, - они не правы. Мы должны спокойно приходить на работу, получать от нее удовольствие и доставлять удовольствие зрителям. Существует же все-таки в Израиле эта история, где привиты все. Я недавно разговаривала с друзьями оттуда - говорят, что там на страну четверо заболевших, у меня зависть появляется.

Напомним, ограничения на доступ в кафе и рестораны столицы начинают действовать с 28 июня. С этой даты стать клиентом заведений общепита смогут люди, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, сделавшие прививку от COVID-19 или сдавшие ПЦР-тест. Для того, чтобы попасть в кафе или в ресторан, им нужно будет получить на телефон специальный QR-код. Если человек переболел коронавирусом, но записей в системе ЕМИАС об этом нет (то есть он не обращался к врачу), то, чтобы попасть в ресторан, ему нужно вакцинироваться либо сдать ПЦР-тест. Детям до 18 лет вакцинация пока не проводится, поэтому чтобы посетить заведение вместе с родителями, им также придется сдать анализ на ковид.