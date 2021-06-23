Депутат Пётр Толстой: Члены «Единой России» должны вести честный диалог с избирателями

Секретарь московского регионального отделения партии Пётр Толстой 23 июня открыл штаб общественной поддержки «Единой России». Фото: Александр ЧИКИН.

Открытый диалог с избирателями и решение волнующих людей проблем остается главной задачей членов «Единой России», отметил секретарь московского регионального отделения партии Пётр Толстой. На открытии штаба общественной поддержки «Единой России» 23 июня он отметил важность прямого общения с избирателями.

– Накануне голосования молчание и скоромность зачастую ведут к искажению нашей работы. Мы хотели бы донести до людей все – и наши ошибки, и то, что удалось сделать. У нас принято ругать власть. Но мы все москвичи, живем в одном городе и понимаем, что сегодня, в период пандемии, необходимо принимать серьезные решения, - подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы РФ уверен, что штаб станет основной площадкой для дискуссий в столице. На ней кандидаты в депутаты Госдумы VIII-го созыва и уже действующие парламентарии смогут решать задачи, которые ставят перед ними горожане. Кроме того, здесь москвичи смогут получить от властей разъяснения обо всех шагах, которые предпринимаются и будут приняты для развития Москвы. Петр Толстой надеется, что эта площадка привлечет и молодежь, став «точкой кипения» для молодых активистов. Единороссы планируют устраивать на ней встречи молодежи с популярными горожанами, а также устраивать мероприятия для юных общественников.

Во время церемонии открытия Петр Толстой вручил партийные билеты новым членам «Единой России» - популярному телеведущему, лидеру экологического движения Тимофею Баженову и ректору Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александру Мажуге.

– Партийный билет накладывает на кандидата одно важное обязательство – честно отвечать на вопросы людей и не давать невыполнимых обещаний, - подчеркнул Петр Толстой. - Именно так «Единая Россия» выигрывала предыдущие избирательные кампании, и именно так мы рассчитываем завоевать доверие людей на нынешних выборах.

Напомним, Петр Толстой был избран секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России" 31 мая во время XXV конференции Московского городского реготделения партии. Кроме того, на конференции были подведены итоги предварительного голосования "ЕР" по списку кандидатов на выборы депутатов Госдумы от Москвы. По результатам праймериз Толстой вошел в тройку лидеров.

"В ходе конференции МГРО "Единой России" меня избрали на пост секретаря отделения партии. Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что партия собирается привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России.

Петр Толстой - государственный и политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы VII-го созыва. Автор и ведущий многих популярных телепрограмм.