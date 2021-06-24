Журналист Евгений Попов: «Вместе с экспертами изучаем опыт регионов для разработки Национального стандарта благополучия»

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов разрабатывает Национальный стандарт благополучия для жителей России. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов недавно сообщил о том, что он баллотируется в Госдуму. В качестве депутата журналист намерен воплотить в жизнь свой масштабный проект – Национальный стандарт благополучия, который будет гарантировать качество жизни и благосостояние каждого жителя страны. Для его разработки телеведущий собирается привлекать отраслевых экспертов. В том числе и в вопросах экологии: состояние окружающей среды напрямую влияет на жизнь людей в городах, особенно в таком мегаполисе, как Москва. Об этом Евгений Попов рассказал во время посещения Яблоневого сада в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

- Необходимо выработать конкретные показатели и меры по их достижению, чтобы улучшить экологию в столице и по всей стране. Поэтому так важно привлечь к этой работе экспертное сообщество, - подчеркнул журналист.

Телеведущий убедился, что посаженные им в апреле яблоньки прижились, а кое-где на ветках уже завязались плоды. Посадка деревьев весной стала частью акции по восстановлению знаменитого яблоневого сада.

- Увеличение норматива компенсационного озеленения в Москве необходимо для сохранения благоприятной экологии в городе. Считаю, что должно стать правилом – высаживать минимум два дерева на месте одного срубленного, - предложил Евгений Попов. - Это должно стать общим правилом не только для столицы, но и для всей страны.

Журналист подчеркнул, что проекты по озеленению станут важной частью разрабатываемого им Национального стандарта благополучия.

- Очень важно обеспечить безопасность и комфорт для каждого города, улицы, двора, - убежден Попов. - Безусловно, выработка соответствующих норм Национального стандарта требует активного участия специалистов. Вместе с экспертами мы обсуждаем передовой опыт Москвы, ситуацию в других регионах, чтобы сформировать базовые нормативы достойной жизни людей.