Главврач «Коммунарки» Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

Денис Проценко подчеркнул, что доктор Румянцев в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране и добился невероятных результатов по снижению смертности среди юных пациентов с онкологией. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева.

Главный анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко считает выдвижение доктора Александра Румянцева в Госдуму важным и нужным шагом. Главврач больницы № 40 в Коммунарке в соцсетях призвал поддержать главного детского-онколога гематолога Минздрава РФ, академика РАН, основателя Центра им. Рогачева в его намерении стать депутатом российского парламента.

В своем видеообращении к подписчикам Денис Проценко рассказал, почему он считает Александра Румянцева человеком, способным изменить к лучшему отечественную систему здравоохранения.

- Александр Григорьевич Румянцев — человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране, добился невероятных результатов по снижению летальности онкологических детей (до 91,3 %), выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне. Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную Думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать, - подчеркнул Денис Проценко.

Александра Румянцева и Дениса Проценко связывают многие годы знакомства и совместные научные проекты. Главврач больницы в Коммунарке отметил, что доктор Румянцев стал наставником и учителем для многих врачей и ученых в нашей стране.

- Александр Григорьевич Румянцев — профессор, академик, учитель и наставник многих из врачей, в том числе меня. Наставник научный, совместные научные проекты. Многие годы нахождения в его окружении дают мне право сказать, что я безумно рад тому, что Александр Григорьевич выдвигается в Государственную Думу, - рассказал Проценко.

Напомним, в 2019 году Денис Проценко был назначен главным врачом больницы № 40. В марте прошлого года филиал клиники в Коммунарке был выделен под госпиталь для больных с COVID-19. Денис Проценко также баллотируется в Госдуму. На прошедшем 19 июня съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил включить его в первую пятерку федеральной части списка кандидатов от партии. Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев стал кандидатом в Черемушкинском избирательном округе №209 Москвы.

Центр имени Дмитрия Рогачева, основателем и руководителем которого является Александр Румянцев, - крупнейшая в Европе клиника детской гематологии, онкологии и иммунологии. Благодаря использованию передовых технологий врачам Центра удалось добиться лучших в мире результатов по числу выздоровевших пациентов. От рака здесь вылечивают 91,3% больных.