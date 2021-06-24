Москвичи из-за жары покупают мороженое чаще почти в 1,5 раза

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Раскаленное солнце и жара плюс 35 в столице разогрели ажиотажный спрос не только на кондиционеры, вентиляторы и их обслуживание, но и на некоторые вполне обычные товары. Например, за прошлую неделю, когда в Москве начало резко припекать, рванули вверх продажи спортивных снарядов и мороженого.

«Торговля мороженым и замороженными десертами выросла почти в полтора раза, - сообщил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов. - С 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47 процентов превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 миллиона рублей. Также заметно выросла выручка магазинов, торгующих спортивными товарами и оборудованием – на 28 процентов по сравнению с неделей ранее, то есть с 42,2 до 54 миллиона рублей».

Самую большую выручку в 9,6 миллиона рублей за последние две недели магазины мороженого получили в воскресенье, 20 июня. Чуть отстала от него пятница, 18 июня, когда выручка составила 8,2 миллиона рублей. Такой рост можно объяснить тем, что именно к выходным температура воздуха начала резко подниматься. К тому мороженое купить в столице не проблема. Точки продаж этого лакомства буквально на каждом шагу по всему городу. В такое адское пекло ноги сами идут за прохладным эскимо или пломбиром.

По словам генерального директора Аналитического центра Москвы, рост продаж мороженого и спорттоваров закономерен летом, когда горожане больше времени проводят на улице, и занятия спортом перемещаются из фитнес-залов на свежий воздух. Кроме того, многие работающие москвичи вернулись к удаленному режиму работы, и это отразилось, в первую очередь на пассажиропотоке городского транспорта - он снизился на 12%.

Что касается среднесуточного оборота предприятий товаров и услуг в Москве, то он составил за 14-20 июня 36,1 миллиарда рублей. По сравнению со среднесуточным оборотом с начала года этот показатель несколько снизился - на 8,3%.