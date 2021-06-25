Гидрометцентр предупредил москвичей о сухих грозах

В Москве в выходные ожидаются сухие грозы Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 27 июня, в Москве и Подмосковье могут пройти сухие грозы, сообщили в Гидрометцентре. Это редкое и необычное явление появляется из-за слишком жаркой погоды, когда во время дождя капли испаряются прямо в воздухе, не доходя до земли.

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

По словам синоптика, из-за жары в облака собираются частицы пыли и капли, а поскольку они разнозаряженные, происходят разряды грома, но дождя при этом нет.

Добавим, аномально жаркая погода держится в столичном регионе уже неделю. В пятницу, 25 июня, в городе и по области ожидается до 36 градусов тепла. Возможна переменная облачность, передает RT.