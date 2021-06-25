Президент Союза педиатров России выступила в поддержку инициативы доктора Румянцева принять закон «О здоровье детей»

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев не раз выступал за принятие отдельного закона «О здоровье детей». Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Инициативу известного онколога, основателя Центра имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева о необходимости принять отдельный закон «О здоровье детей» поддержала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Выступая на круглом столе «Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер» она подчеркнула, что разработка такого закона позволит обеспечить комплексное развитие детей в нашей стране. Круглый стол, посвященный проблемам детского здоровья, прошел 24 июня в Совете Федерации РФ.

- Необходимо вернуться к рассмотрению закона, о котором говорит академик Александр Григорьевич Румянцев. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья детей, - заявила России Лейла Намазова-Баранова.

Президент Союза педиатров России перечислила самые распространенные сегодня проблемы здоровья среди детей: это избыточный вес, снижающееся зрение, ухудшение слуха. По мнению Лейлы Намазовой-Барановой, необходимо вернуть в школы полноценные медицинские кабинеты, усилить контроль за здоровьем школьников, а также расширить программу занятий физкультурой и спортом среди учащихся. Все это педиатры призывают включить в закон «О здоровье детей».

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев не раз выступал за принятие отдельного закона «О здоровье детей». По его мнению, в действующем федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Конституции развитию несовершеннолетних уделяется недостаточно внимания. Сегодня за здоровьем детей следят медики, педагоги, психологи и социальные работники. Но их усилия разобщены. Принятие закона «О здоровье детей» позволит скоординировать их действия.

- Закон «О здоровье детей» объединил бы все усилия, которые предпринимаются в стране для детей. Подобные законы есть во многих странах. Нам тоже нужен такой закон, иначе мы не решим проблемы нашего народонаселения, - убежден доктор Румянцев.