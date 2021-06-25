Александр Мажуга: РХТУ и Центр им. Гамалеи будут вместе решать вопросы лекарственной безопасности

Договор о стратегическом сотрудничестве в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности подписали ректор РХТУ Александр Мажуга и директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Михаил ЖБАНКОВ.

Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева и «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» будут совместно решать вопросы лекарственной безопасности России. Как сообщил журналистам ректор РХТУ Александр Мажуга, 25 июня вуз и национальный исследовательский центр подписали соглашение о сотрудничестве.

- Договор, который мы заключили сегодня, станет важным этапом в работе по обеспечению лекарственной безопасности России, сокращению ее зависимости от иностранных фармсубстанций. Для этого мы должны использовать все производственные мощности, включая лаборатории, которыми располагают российские вузы, - рассказал Александр Мажуга.

Со стороны университета договор о стратегическом сотрудничестве в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности подписал его ректор Александр Мажуга, от Национального исследовательского центра имени Гамалеи – его директор Александр Гинцбург.

- Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Однако, чтобы быть готовым к новым вызовам - необходимо наращивать научный потенциал, нужны молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты, - подчеркнул Гинцбург.

По словам Александра Мажуги, фармацевтика входит в число приоритетных направлений работы государства. Ректор РХТУ напомнил, что эта тема обсуждалась во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Планируется, что наше государство к 2024 году обеспечит 65% производства по полному циклу стратегически важных лекарственных препаратов, а к 2030 году этот уровень поднимется до 80%. Переход на полный цикл производства лекарств также предусматривается в стратегии развития российской фармацевтической промышленности «Фарма-2030». Программный документ будет учитывать перспективы развития экспорта российских препаратов, взаимодействие промышленности и науки, а также комплекс мер по удовлетворению лекарственных потребностей пациентов.

Ранее Александр Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов. Государство должно помочь фармацевтическим компаниям выстроить полный цикл производства лекарств, начиная от разработки препаратов до их поставки в аптечные сети, считает ректор РХТУ. Сегодня в нашей стране производится только 20 процентов стратегически важных препаратов. Список жизненно необходимых лекарств состоит из 215 наименований, и большая часть из них производится за рубежом. Россия не должна зависеть от иностранных поставщиков, и для этого правительство должно помочь российским производителям наладить собственное производство. Сейчас, по словам ректора РХТУ, бизнес ориентируется на зарубежные разработки в сфере фармацевтики. Необходимо переломить эту ситуацию и дать возможность отечественным ученым разрабатывать собственные технологии в этой отрасли. Только так Россия сможет развивать собственное производство лекарственных препаратов.